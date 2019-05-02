14.7 C
Ankara
2 Mayıs 2019
Ana Sayfa Kültür-Sanat Haberleri 'Akıngüç Ödülü' başvuruları uzatıldı
İstanbul Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) bu yıl hukuk dalında düzenlediği ‘Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Pozitif Ayrımcılığın Rolü’ konulu ‘Akıngüç Ödülü’ için başvurular 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı.
İstanbul Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) bu yıl hukuk dalında düzenlediği ‘Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Pozitif Ayrımcılığın Rolü’ konulu ‘Akıngüç Ödülü’ için başvurular 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı.
Kültür-Sanat Haberleri

‘Akıngüç Ödülü’ başvuruları uzatıldı

Editör Editör

-

5
0

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) bu yıl hukuk dalında düzenlediği ‘Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Pozitif Ayrımcılığın Rolü’ konulu ‘Akıngüç Ödülü’ için başvurular 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “İKÜ tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek ve başvuruları nisan ayında başlayan ‘Akıngüç Ödülü’ için başvuru süresi 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı. Hukuk dalında düzenlenen yarışmanın bu seneki konusu ‘Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Pozitif Ayrımcılığın Rolü’ olarak belirlenirken yarışmaya, Türkiye genelinde tüm araştırmacılar, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış eserleriyle katılabilecek” ifadelerine yer verildi.  

Sonuçları 31 Temmuz’da ilan edilecek yarışmanın jürisinde, Gazeteci Güneri Civaoğlu, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pervin Somer, İKÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, İKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Baş, İKÜ Şiddeti Araştırma ve Önleme Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Münevver Mertoğlu yer aldığı belirtildi.

Birincilik ödülünün 15 bin lira, mansiyon ödülünün 7 bin 500 lira olduğu yarışmanın ödül töreni, aynı zamanda İKÜ’nün 22’nci kuruluş yıl dönümünün de kutlanacağı 22 Kasım 2019’da düzenlenecek ‘Akıngüç Günü’nde gerçekleşecek.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikMilli Mücadele’nin 100. yılında senfonik destan
Sonraki İçerikAyağı kesilecekti, anjio ile sağlığına kavuştu
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

Kosova’nın Prizren kentinde yaşayan 78 yaşındaki Aliye Tabak, 60 yıldır pazarcılık yaparak hayatını kazanıyor.

60 yıldır çalıştığı pazarın tek kadın pazarcısı

Editör -
Kosova’nın Prizren kentinde yaşayan 78 yaşındaki Aliye Tabak, 60 yıldır pazarcılık yaparak hayatını kazanıyor.
59 yaşındaki Ahmet Kaşıkçı, yapılan anjio sonrası sağlığına kavuştu.

Ayağı kesilecekti, anjio ile sağlığına kavuştu

İzmir'de, Multiple Skleroz (MS) hastası olan ve boynundan aşağısını kullanamayan amcasının durumundan etkilenen lise öğrencisi Yiğit Burağan Doğan (14), çene hareketleri ile çalışan mouse tasarladı.

Amcasının hastalığından etkilenen liseli Yiğit, ‘çene mouse’ tasarladı

Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero, Venezuela’da muhalif lider Leopoldo Lopez, Şili Büyükelçiliği’ne sığındığını duyurdu.

Venezuela’da Leopoldo Lopez, Şili Büyükelçiliği’ne sığındı

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Tamamı öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Öğretmenler Korosu Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, Türk halk müziğinden oluşan geniş repertuarlarıyla, konseri dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti verdi.

Öğretmenler Korosu Müzik Ziyafeti Verdi

Özel Röportaj Mehmet Akgün -
Tamamı öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Öğretmenler Korosu Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, Türk halk müziğinden oluşan geniş repertuarlarıyla, konseri dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti verdi.
SİNABDER

SİNABDER Başkanı Niyazi Gerikalan “2019 Yılını “Çevre Yılı” İlan Ettik.”

Özel Röportaj Emre Yılmaz -
SİNABDER Balıkçıları, Ayaş Çanıllı Barajı’nda Turna Sezon Açılışı ve Çevre Temizlik Etkinliği için bir araya geldi.
Bu yıl 12’incisi düzenlenen Tiyatro Akademi Sanat Festivali Hacı Bayram Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Atölye Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Tasanfest’te 62 Yıllık Çınar Ankara Deneme Sahnesi

Özel Röportaj Mehmet Akgün -
Bu yıl 12’incisi düzenlenen Tiyatro Akademi Sanat Festivali Hacı Bayram Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Atölye Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71