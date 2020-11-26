Akıncı Üssü darbe girişimi davası sanıklarına ceza yağdı (1)

Özkan ARSLAN/ ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davada kararlar açıklandı. Sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ‘Anayasa’yı ihlal’ ve ‘Cumhurbaşkanına suikast’ ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçundan 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda yapılan duruşmada, sanıklar hakkındaki karar açıklandı. Sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ‘Anayasa’yı ihlal’ ve ‘Cumhurbaşkanına suikast’ ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçundan 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Darbeyi yöneten askerler Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Ahmet Tosun, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz aynı suçlardan 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu, 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141’nci Filo Komutanı Hakan Karakuş, pilotlara bombalama talimatını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun, 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, aralarında Fetullah Gülen ile firari Adil Öksüz’ün de bulunduğu firari sanıkların dosyası ayrıldı. Öte yandan duruşma öncesi, kampüs çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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