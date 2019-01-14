İnternete bağlanarak günlük hayatta kullandığımız cihaz pazarının 2025 yılına kadar 1.6 trilyon dolara çıkması bekleniyor

İnternetin bellekli telefon ve bilgisayar dışındaki kullanımı dışında, günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız araçlarda de giderek artıyor. Bunların başında bellekli televizyonlar, hoparlörler, beyaz eşyalar ve ev araçları geliyor.

Priceonomics.com’un haberine göre, web eşyaları (Internet of things) olarak adlandırılan bu hızla gelişen teknolojinin pazarı giderek genişliyor.

Habere göre IoT pazarı, 2025 senesine kadar 1.6 trilyon dolara yükselerek 10 seneden kısa bir sürede birkaç yüz milyar dolardan trilyon dolara kadar büyüyecek.

Internete bağlı ev aletlerinin 2020 senesine kadar 50 milyara erişmesi bekleniyor.

Akıllı telefonlar ve tabletler ise direkt web eşyası sayılmazken bellekli tost makineleri, mutfak araçları ve elektronik eşyalar bu gruba giriyor.

ABD’de telefon ve tablet dışında internete bağlı en çok kullanılan aletler arasında ilk sırayı ev otomasyonu ve bellekli hopörler yer alıyor.

Araştırma haberine göre, ABD’de evlerin yüzde 20’sinde ev otomasyonu ve bellekli hopörler kullanıyor.