AKILLI CHP İL BAŞKANLARI TOPLANTISINDA!

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu’nun başkanlığını yaptığı CHP İl Başkanları toplantısına katıldı.



“ÇOK ÇALIŞIYORUZ”



CHP İl Başkanları toplantısına katılan Ali Hikmet Akıllı, toplantının sonunda açıklamalarda bulundu. Ankara için çok çalışıldığını belirten Akıllı, erken seçim isteğini bir kez daha yeniledi.

Akıllı açıklamasında;” Bugün çok verimli bir toplantı geçirdik. Birçok konu konuşuldu. İllerle ilgili yeni kararlar alındı. Toplantımızda genel olarak erken seçim olduğu takdirde yapacağımız çalışmaları konuştuk. CHP olarak biz erken seçime hazırız. Tüm illerimiz olası bir erken seçime hazır. Hazırlıklarımız bu yönde ilerliyor. CHP olarak biz iktidara yürüyoruz. Toplantımızda da bu heyecanı tüm il başkanlarımızda gördük. Sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu toplantı da adım adım yapacağımız çalışmaları detayları ile il başkanlarımıza aktardı. Her geçen gün artan üye sayılarımız ile başarıya yaklaşıyoruz. Toplantı da ayrıca son seçimde kaybettiğimiz yerlere yoğunlaşarak çalışmalarımızı yoğunlaştırma kararı aldık. Atacağımız doğru adımlarla bu yerleri tekrar kazanacağımızdan eminiz. Biz CHP örgütleri olarak erken seçime tam teşekkürlü şekilde hazırız” dedi.

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