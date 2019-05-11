Akhisarspor’un kader günü

Manisa’nın mütevazı bir ilçe takımı olarak Spor Toto Süper Lig’de 7 sezondur mücadele eden Akhisarspor, bugün Fenerbahçe deplasmanında kader sınavına çıkacak.

Ligde son 3 haftaya 25 puanla düşme hattında son sırada giren Akhisar, Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak maçta rakibini yenemezse küme düşecek. Akhisar kazansa bile 8 puan önünde düşme hattının tek basamak üzerinde yer alan Göztepe, aynı saatte başlayacak maçta Demir Grup Sivasspor’u evinde yendiği takdirde matematiksel olarak havlu atacak. Zorlu deplasmana sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Hasan Ali, Bora, Cocalic ve Rotman’dan yoksun çıkacak Ege ekibinde Manu ve Fatih’in de durumları belirsiz.

Ligdeki kötü performansına rağmen Ziraat Türkiye Kupası’nda üst üste ikinci kez finale çıkan Akhisarspor, 5 gün içinde hem küme düşme korkusu hem de kupa heyecanını birlikte yaşayacak. Geçen sezon hem ligdeki 2 maçta yenip şampiyonluktan ettiği, hem de Diyarbakır’daki Türkiye Kupası finalinde kupayı elinden aldığı Fenerbahçe’ye bu kez küme düşmemek için konuk olacak Akhisarspor, 15 Mayıs Çarşamba günü ise Sivas’ta Galatasaray’la art arda ikinci kez kupayı kaldırmak için karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekip, ligde sezonun ilk yarısında hem Fenerbahçe’yi hem de Galatasaray’ı evinde 3-0’lık sonuçlarla yenmeyi başarmıştı.