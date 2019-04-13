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13 Nisan 2019
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Göztepe'yi 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını yeşerten Akhisarspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi seferberlik ilan edildi
Göztepe'yi 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını yeşerten Akhisarspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi seferberlik ilan edildi
Spor Gündemi ve Haberleri

Akhisarspor’a yönetimden tam destek

Editör Editör

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Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta deplasmanda Göztepe’yi 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını yeşerten Akhisarspor’da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi seferberlik ilan edildi.

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel ve kurmayları pazartesi günü deplasmanda oynanacak kritik maç öncesi takımı idmanda ziyaret ederek futbolculara ve teknik ekibe moral verdi.

Takımın son durumu hakkında teknik direktör Cem Kavçak’tan bilgiler alan Eryüksel’in antrenman sonunda oyuncularla kısa bir toplantı yaptığı öğrenildi. Hüseyin Eryüksel’in futbolculara, “Göztepe karşısında kalitenizi gösterdiniz. Hak ettiğiniz bir galibiyet aldınız. Size olan inancımız tam. Bu takımı Süper Lig’de sizler tutacaksınız. Erzurumspor maçından da 3 puanla döneceğinize inancımız tam. Şimdiden başarılar diliyorum” dediği öğrenildi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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