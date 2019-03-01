Spor Toto Süper Lig’de kümede kalmak için çırpınan Akhisarspor, geçen sezon tarihinde ilk kez müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası’na bu sezon da bir adım daha yaklaştı.

Çeyrek finalde Kasımpaşa ile eşleşen Akhisarspor rakibini evinde 3-1, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda ise 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ise Fenerbahçe ve Trabzonspor’u eleyerek büyük bir sürprize imza atan Ümraniyespor’un rakibi olan yeşil-siyahlılar gözünü yine kupaya dikti. Türkiye Kupası’nı art arda ikinci kez alıp yeni bir tarih yazmak isteyen Akhisarspor, Ümraniyespor’la ilk karşılaşmasını 2, 3 veya 4 Nisan’da, rövanşı ise 23, 24 veya 25 Nisan’da oynayacak.

Kasımpaşa galibiyetiyle büyük moral bulan Akhisarspor’da golcü Elvis Manu’nun kırmızı kart görmesi ise teknik ekibin canını sıktı. Maç sonunda kırmızı kartla cezalandırılan Hollandalı forvet, pazartesi akşamı iç sahada oynanacak Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Galibiyet ve turdan çok memnun olduğunu belirten teknik direktör Cem Kavçak, “Kasımpaşa deplasmanına avantajlı gelmiştik. İstediğimizi aldık. Artık ligde çıkışa geçmek istiyoruz. Kupa moraliyle evimizde Alanyaspor karşısında da oyuncularımızdan mutlak galibiyet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.