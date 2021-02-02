Akhisar’da kumar operasyonu: 5 gözaltı

Serkan ÖZDEMİR / AKHİSAR (Manisa), (DHA) – MANİSA’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 38 bin 180 TL para cezası kesildi.

Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Süleymanlı Mahallesi’nde bir evde kumar oynandığı yönünde ihbarı değerlendirdi. Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri kumar oynarken suçüstü yakalanan 5 kişiyi gözaltına aldı. Masada bulunan 750 TL paraya da el koydu. ‘Kumara yer ve imkan sağlama’, ‘Sokağa çıkma yasağını ihlal’ ve ‘sosyal mesafe kuralını’ ihlal suçlarından 5 kişiyi toplam 38 bin 180 TL para cezası kesildi.

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