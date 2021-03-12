Akhisar’da kaçak sigara ve tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Akhisar ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda, 6 bin 440 makaron ile tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube, İstihbarat Şube, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Karakol Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin otomobili ile ilçe merkezinden Dağdere Mahallesi’ne kaçak sigara götüreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, uygulama noktasında şüpheliye ait otomobili durdurdu, şüphelinin otomobilinde ve adresinde yapılan aramada, 6 bin 440 makaron, 1 tabanca, 1 tarihi eser niteliği olan bakır tabak, 2 kurusıkı tabanca ile 10 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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