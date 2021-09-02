Akfen GYO 7 ayda gelirlerini yüzde 200 artırdı

İSTANBUL, (DHA) – Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, 2021 yılında aldıkları önlemlerle ve portföyüne kattıkları Bodrum Loft Tatil Köyü, Isparta ile Kütahya öğrenci yurtlarıyla şirketin ocak-temmuz arası dönemi içeren 7 aylık dönemdeki gelirlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200 oranında artırarak 83 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Temmuz ayındaki toplan kira gelirinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 267 oranında artarak 20 milyon liraya çıktığını belirten Karaağaoğlu, “Yeniden yapılanma ile koronavirüsün yarattığı olumsuz tabloyu silerken, pandemi öncesi rakamları da yakalıyoruz. Elde ettiğimiz olumlu finansal tablolarımız ile temettü dağıtımı ve yeni yatırımlara odaklanacağız. Geçen yıl 27 milyon lira olarak gerçekleşen Ocak-Temmuz arası dönemi içeren 7 aylık dönemdeki gelirleri bu yılın aynı döneminde ise yüzde 200 oranında yükselişle 83 milyon liraya ulaştı” diye konuştu.

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FİNANSAL YAPIDA PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNÜLDÜ

Alınan kararlarla 7 ayda pandemi öncesi dönemi yakaladıklarını vurgulayan Karaağaoğlu, “2007 ile 2017 yılları arasında 300 milyon Euro’luk yatırımla şehir otelciliği konseptiyle yola çıktık. Koronavirüs salgınıyla dünyanın içine girdiği pandemi döneminden olumsuz etkilenen finansal yapımız için hızlı adımlar attık. 2021 yılı başından itibaren 59 milyon Euro’luk yatırımla çoğunluğu şehir otellerinden oluşan portföyümüze Bodrum Loft Tatil Köyü ile Isparta ve Kütahya öğrenci yurtlarını ekledik. Böylece, portföyümüzü 21 otel, 2 öğrenci yurdu, 1 ofis binası olarak yeniden yapılandırdık” ifadelerini kullandı.

ACCOR GRUBU İLE KİRA SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

İkinci adım olarak 15’i Türkiye’de ve 4’ü Rusya’da olmak üzere 19 otelini işleten dünyanın önde gelen zincirlerinden Accor Grubu ile kira sözleşmesini yenileyerek kendi lehlerine iyileştirme yaptıklarını belirten Karaağaoğlu, “Bu değişiklik Akfen GYO’nun sağladığı kira gelirlerine yılbaşından itibaren artış olarak yansıdı. Üçüncü adımında kreditörler ile anlaşarak mevcut borç tutarı olan 178 milyon Euro’yu önce 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırdık. Sonra da yaptığımız yeni sermaye artışı ile 44 milyon Euro’sunu erkenden ödedik” dedi.

ŞİRKETİN SERMAYESİ 8 AYDA 5 KAT BÜYÜDÜ

Bu adımları sermaye artırımlarıyla da desteklediklerini söyleyen Karaağaoğlu, “2021 yılı başından itibaren 3 sermaye artışı gerçekleştirdik. Böylelikle şirketin sermayesi sadece 8 aylık dönemde 5 kat büyüme gösterdi. Böylece kredi derecelendirme şirketi JCR Avrasya tarafından ‘yatırım yapılabilir’ derecesi de aldık. Önemli bir dönüşüm operasyonuna imza atan şirketimizin gelirleri 2021 yılının ilk 7 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 200 artış göstererek 83 milyon liraya çıkarken, salgın öncesi dönem rakamları da yakalanmış olduk” diye konuştu.

Karaağaoğlu, geçen yıl kapılarını açan Bodrum Loft’un modern köy yaşamını tatilciler ile buluşturan konseptinin çok ilgi gördüğünü belirterek, “Bodrum Loft tatil köyümüz 2 yıldır Mayıs-Ekim ayları arasında tam doluluk ile çalışıyor. Bodrum Loft’un içerisindeki Loftelia, Vakko Patisserie, Sunset Sushi Bar ve Papermoon restoranlarının Bodrum’da popüler mekânlar olarak öne çıkması Bodrum Loft’dan elde ettiğimiz gelirlerin öngörülenden daha çok artmasına neden oluyor. Gelecek yıl da yüksek performans bekliyoruz” ifadelerini kullandı.