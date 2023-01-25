Akdeniz’de 5.4 büyüklüğünde deprem

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ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ’de, merkez üssü Muğla’nın Seydikemer ilçesi açıkları olan, Richter ölçeğine göre, 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, Akdeniz’de saat 15.37’de, merkez üssü Muğla’nın Seydikemer ilçesi açıkları olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 41,8 kilometre olarak kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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