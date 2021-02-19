Akdeniz Tekstil Forumu Meditex 2021, İZTO tarafından online düzenlendi

İZMİR, (DHA)-İZMİR Ticaret Odası’nın (İZTO) düzenlediği 6’ncı Akdeniz Tekstil Forumu (Meditex), ‘Akdeniz Moda Endüstrisinde Tasarım ve Markalaşmanın Önemi’ temasıyla online gerçekleştirildi.

Akdeniz’in en prestijli tekstil etkinliklerinin başında gelen, bölge havzasında yer alan 23 ülkenin kurumlarını, iş insanlarını ve akademisyenlerini buluşturan Meditex, bu yıl farklı Akdeniz ülkelerinden moda ve tekstil sektörünü temsil eden 14 konuşmacının katılımıyla yapıldı. Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) nezdinde İZTO’nun online gerçekleştirdiği forumda konuşmacılar, ‘Akdeniz Moda Endüstrisinde Tasarım ve Markalaşmanın Önemi’ teması kapsamında Türkiye’nin markalaşma stratejisi, İzmir ve gelinlik sektörü, kümeleşme örnekleri, tüketici davranışlarındaki değişim, sürdürülebilirlik, sektörde ‘Akdeniz Markası’ yaratmak ve pazarlama stratejileri konularındaki görüşleri ile öngörülerini paylaştı.

Açılış konuşmalarını İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ASCAME Başkan Yardımcısı Omar Moro ve İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio’nun gerçekleştirdi. Toplantının moderasyonunu ise, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun ve Doç. Dr. Arzu Vuruşkan üstlendi.

Pandemi sürecinde üretim ve ticaret zincirlerinin beklenmedik şekilde aksamaya uğramasının yakın coğrafyalarla işbirliğini ön plana çıkardığını vurgulayan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İçinde bulunduğumuz zorlayıcı şartlar kendi çözümlerini üretti. Bu çözümler arasında nearshoring, bölgesel işbirlikleri ve dijitalleşme ön plana çıktı. Dijitale dönen, talebi okuyan ve doğru yöneten, doğru hedeflemeyi yapan firmalar büyük başarılara ulaşacaklar” dedi. Özgener, salgın sürecinin kontrol altına alınmasını takiben Çin’deki tedarik zincirinin kırılması nedeniyle Türkiye’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin pozitif bir ayrışma yaşayacağını beklediklerini de ifade etti.

ASCAME Başkan Yardımcısı Omar Moro da “Akdeniz ekonomisinin temel dayanaklarından biri olan tekstil sektörü, Covid-19 salgınının ekonomik sonuçlarından çok kötü bir şekilde etkilendi. Akdeniz Bölgesi için gerçek bir kalkınma motoru olan, üretim zinciri boyunca 60 milyondan fazla işçi çalıştıran, 2,500 milyon dolar değeriyle dünyanın en önemli endüstrilerinden birisi. Mevcut durum, bu kriz bağlamında sektörü kurtarmak ve yeniden başlatmak için gerçek bir iyileşme planı gerektiriyor. Akdeniz tekstil endüstrisi sosyal ve çevresel ayakizi, doğal kaynaklar, kirlilik sorunları gibi konuları üzerinde muhakkak çalışmalıdır” diye konuştu.

İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio ise, endüstriyel üretim, moda, tasarım, özel okullar aracılığıyla eğitim ve öğrenmenin, etkileşimli ve işbirliğine dayalı bir şekilde çalışmanın İtalyan tekstilinin rekabet gücünü artırmak için temel rol oynayan anahtar unsurlar olduğunu belirtti. Konsolos Giorgio, “Endüstriyel kapasite üretimin temelidir ancak yenilik çok daha önemlidir. Aynı zamanda yenilik, marka yaratma kapasitesiyle sıkı bir şekilde bağlantılı olmalıdır. Akdeniz Bölgesi için mesele, sadece bir üretim değil aynı zamanda markalaşma ve tasarıma, katma değer yaratmak için sektörün genişlemesinde anahtar rol oynayacak kapasiteye sahip olmaktır. Modası ve tasarımı olmayan bir tekstil sektörünü hayal etmek artık mümkün değil, yeterli eğitim ve teknik eğitim olmadan onu geliştirmek de mümkün değildir” dedi.

Meditex 2021’in ‘Ulusal Vizyon’ temasıyla düzenlenen ilk oturumunda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’deki markalaşma stratejisi ve Akdeniz ülkeleri ile işbirliği konusunda mevcut durumla ilgili tespitlerde bulunurken, Akdeniz havzasındaki ticaret hacmi ve dağılımı konusundaki değerlendirmelerini aktardı.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım da markalaşmada yerelliğin önemi başlığı altında, gelinlik sektörü ve kümeleşme modelleri özelinde gelinlik sektöründe Türkiye’de lider olan İzmir pazarı hakkında bilgileri aktardı.

Etkinliğin ikinci oturumunda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ise, Akdeniz işbirliğiyle markalar oluşturulması ve Akdeniz markasının tanıtımı konularında görüş ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. Pandemi sürecinde küresel değer zincirlerinin işleyişinde farklılıklar meydana geldiğine dikkat çeken Kızılgüneşler, “Küresel şirketler ve onların farklı kıtalarda yer alan tedarikçileri arasındaki yüksek bağımlılık modelinde kırılmalar oluştu. Birçok sektörde olduğu gibi tekstil ve hazır giyimde de tedarik zincirinde değişim yaşandı. Dünyanın 6. büyük hazır giyim ihracatçısı konumunda bulunan Türkiye, bu dönemde alternatif tedarik konusunda ilk adreslerden biri oldu. Bu büyük resim içinde İzmir’imiz, tekstil ve hazır giyim sektöründeki güçlü ve esnek üretim altyapısı ve uluslararası bağlantılarıyla öne çıktı” dedi.

Akdeniz Tekstil Forumu MEDİTEX 2021’in ikinci kısmının, yılın son çeyreğinde, pandemi koşullarına bağlı olarak İzmir’de düzenlenmesi planlanıyor.

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