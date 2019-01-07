Amerika’da yapılan bir araştırma Akdeniz tipi beslenmenin kalp sağlığı üzerindeki yararlı etkilerini ortaya koydu.

Çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Kardiyolog Doç. Dr. Murat Turfan, “26 bin kadın üzerinde 12 yıl boyunca yapılan çalışma, Akdeniz tipi beslenenlerin yüzde 28 oranında daha az felç ve kalp krizi geçirdiğini ortaya koydu” dedi.

Akdeniz tipi diyetin, aşikar hastalıklardan koruyucu görevi olduğunun senelerdir bilindiğini söyleyen Memorial hizmet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Murat Turfan, “26 bin kadın üstünde 12 sene süresince yapılmış bir araştırma. kişiler Akdeniz tipi beslenme oranlarına göre dört gruba ayrılıyor. Akdeniz tipiyle beslenenlerin çoklukta olduğu grubun başkasına göre yüzde 28 oranında daha az nüzul ve kalp krizi geçirdiği ortaya çıkıyor. Bu tip rejimle beslenenlerin vücudunda inflamasyon denen mikropsuz enfeksiyon tanıtımın daha az olduğunu düşünüyoruz. Akdeniz tipi rejimin aşikar hastalıklarda koruyucu görevi daha önce gösterilmişti. Kalp hastalıkları açısından zaten bir delilimiz vardı fakat bu daha büyük bir delil oldu. Meme kanserinden, Parkinson’a kadar Akdeniz tipi rejimin koruyucu bir görevi var” diye konuştu.

YAĞ İHTİYACINIZI BADEM VE AVOKADODAN KARŞILAYIN

Akdeniz tipi rejimin kısıtlayıcı bir rejim olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Murat Turfan, rejimin içeriği hakkında ise şunları söyledi:

“Aslında bu rejim için bir hayat biçimi değişikliği diyebiliriz. Akdeniz tipi rejimi bir piramit şeklinde düşünürsek en altında toplumsal aktiviteler var. birlikte yemek yeme, sıhhatli azıklar konusunda motive etmeye dayalı. Onun çabucak altında olabildiğince tekli doymamış yağ asitlerinden varlıklı karışık karbonhidratlar içeren azıklar var. En üstte de al et ve doymuş yağ asitlerinden oluşan besinler var. Bu rejimde besinleri engelleme yok. Makul ölçülerde azaltma var. bayağı şekerleri günlük kalorinin yüzde 10’unun altına indirme, doymuş yağ asitlerinden oluşan besinleri azaltma gibi teklifler var. Tereyağı yasak değil fakat günlük tükettiğiniz kalorinin yağ kısmının yüzde 10’un altında olması gerekiyor. Daha çok zeytinyağı, fındık yağı gibi besinler, badem, avokado gibi besinlernden yağ içeriği elde etmemiz gerekiyor. Yulaf, al ve kara pirinç gibi karışık karbonhidrat almamız gerekiyor. bolca bolca su içilmesi gerekiyor.”

“COĞRAFİ OLARAK UYGUN BİR BÖLGEDEYİZ

Türkiye’nin kalp hastalıkları açısından dünyada riskli bir noktada olduğunu ifade eden Doç. Dr. Turfan, “Coğrafi olarak Akdeniz tipi rejime ahenk sağlamamız gerekirken hareketsizlik, obezite, hipertansiyon ve sigara Türkiye’de oldukça yaygın olduğundan bu mümkün olmuyor. olağanda günlük almamız gereken tuz miktarı, en fazla 5 gram iken bizim ülkemizde bu oran 10 ila 15 gram arasında. Her şeyi tuzlu tüketiyoruz. Zeytinyağını üreten bir ülke olmamıza rağmen az kullanıyoruz. Bu durum bizde kalp hastalıkları riskini de artırıyor. Akdeniz’e kıyısı en uzun olan ülkelerden biriyiz fakat Akdeniz tipi beslenmeyi minimum uygulayan ülkelerdeniz. çok az su tüketiyoruz. Bu durum kalp hastalıkları açısından risk unsuru oluşturuyor. Çay ve kahveyi su tüketmekle karıştırıyoruz” diye konuştu.

“GÜNDE ÜÇ FİNCAN KAHVE”

Günde 3 fincan kahve içilmesinin kalp sağlığı açısından sıhhatli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Turfan, “3 fincan kahvenin yararlı olduğu birçok çalışmada gösterilmiş. Burada önemli olan bütüncül beslenme felsefesini değiştirmek. Çocukları bayağı şekerlerden uzak tutmak gerekiyor. Olabildiğince karışık karbonhidratlarla beslemek şart. Mümkün olduğunca katkı maddesi içermeyen besinleri çocuklarımıza alıştırıp ve bu biçimde ödüllendirmeliyiz. Damak tadı küçük yaşlarda oluşuyor ve sonrasında değiştirilmesi çok zor oluyor. Çocukken bunlara uymak çok daha kolay. Bu beslenme biçimi egzersiz gibi değişiklilerin sizi koruması 30 senede ortaya çıkıyor. Ne kadar erken yaşlarda alışkanlık kazandırılırsa kalp açısından o denli iyi oluyor” ifadelerini kullandı.