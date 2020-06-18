Akdeniz anemisi bir kan hastalığıdır. Bu hastalığa sahip olanların, vücudunda olması gerekenden daha az kırmızı kan hücresi ve daha az hemoglobin vardır.

Hemoglobin önemlidir çünkü kırmızı kan hücrelerinin vücudunuzun tüm bölgelerine oksijen taşınmasını sağlar. Akdeniz anemisi tedavisi daha uzun ve daha kaliteli yaşamak için şarttır. Mümkün olduğunca sağlıklı kalabilmek için atılabilecek adımlar da vardır.

Akdeniz Anemisi (Talasemi) Belirtileri

Belirtiler şunlardır:

Çocuklarda yavaş büyüme

Geniş veya kırılgan kemikler

Genişlemiş dalak

Yorgunluk

Zayıflık

Soluk veya sarı ten

Koyu renkli idrar

İştahsızlık

Kalp problemleri

Bazı insanlarda belirtiler doğumda ortaya çıkar. Diğerlerinde, bir belirti görmek birkaç yıl sürebilir. Talasemisi olan bazı kişiler ise hiçbir belirti göstermez.

Akdeniz Anemisi (Talasemi) Nedenleri Nelerdir?

Talasemi genetiktir. Anne veya babanızdan kalıtımsal olarak geçebildiği gibi doğumdan geçebilmektedir. Talasemiyi soğuk algınlığı veya grip gibi geçen bir hastalık değildir. Hemoglobin görevini yerine getirmek için alfa ve beta olmak üzere iki proteine ihtiyaç vardır. Biri veya diğeri yeterince olmadan, kırmızı kan hücreleri gerektiği gibi oksijen taşıyamaz. Alfa talasemi, alfa hemoglobin eksikliği anlamına gelir. Beta talasemi ise beta hemoglobin eksikliği anlamı taşır.

Akdeniz Anemisi (Talasemi) Teşhisi

Orta ila şiddetli talasemi formları olan kişiler genellikle yaşamın ilk iki yılında teşhis edilir. Bebeğinizde veya çocuğunuzda talaseminin bazı belirtilerini ve semptomlarını fark ettiyseniz, aile doktorunuza veya çocuk doktorunuza başvurun. Daha sonra kan hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktora (hematolog) yönlendirilebilirsiniz.

Akdeniz Anemisi (Talasemi) Tedavisi

Hafif seyreden akdeniz anemisi tedavisi için özel bi çabaya gerek yoktur.

Orta ila şiddetli talasemi için tedaviler şunları içerebilir:

Sık kan nakli. Daha şiddetli talasemi formları, muhtemelen birkaç haftada bir sık ​​sık kan nakli gerektirir. Zamanla, kan nakli kalbinize, karaciğerinize ve diğer organlarınıza zarar verebilecek kanınızda demir birikmesine neden olur.

Daha şiddetli talasemi formları, muhtemelen birkaç haftada bir sık ​​sık kan nakli gerektirir. Zamanla, kan nakli kalbinize, karaciğerinize ve diğer organlarınıza zarar verebilecek kanınızda demir birikmesine neden olur. Şelasyon terapisi. Bu, fazla demiri kanınızdan uzaklaştırmak için yapılan tedavidir. Demir, düzenli kan nakli sonucunda birikebilir. Düzenli transfüzyonu olmayan talasemili bazı kişilerde aşırı demir gelişir. Fazla demiri çıkarmak sağlığınız için çok önemlidir.

Vücudunuzu ekstra demirden kurtarmaya yardımcı olmak için deferasiroks (Exjade, Jadenu) veya deferipron (Ferriprox) gibi oral bir ilaç almanız gerekir. Başka bir ilaç, deferoksamin (Desferal), iğne ile verilir.

Bu, fazla demiri kanınızdan uzaklaştırmak için yapılan tedavidir. Demir, düzenli kan nakli sonucunda birikebilir. Düzenli transfüzyonu olmayan talasemili bazı kişilerde aşırı demir gelişir. Fazla demiri çıkarmak sağlığınız için çok önemlidir. Vücudunuzu ekstra demirden kurtarmaya yardımcı olmak için deferasiroks (Exjade, Jadenu) veya deferipron (Ferriprox) gibi oral bir ilaç almanız gerekir. Başka bir ilaç, deferoksamin (Desferal), iğne ile verilir. Kök hücre nakli. Kemik iliği nakli olarak da adlandırılır, bazı durumlarda bir kök hücre nakli bir seçenek olabilir. Şiddetli talasemisi olan çocuklar için, demir aşırı yüklenmesini kontrol etmek için ömür boyu kan nakli ve ilaç ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Akdeniz Anemisi (Talasemi) İlaçları

Tedavi planınızı takip ederek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını uygulayarak talasemi yönetilir.

Fazla demirden kaçının. Doktorunuz önermediği sürece, demir içeren vitamin veya diğer takviyeleri almayın.

Doktorunuz önermediği sürece, demir içeren vitamin veya diğer takviyeleri almayın. Sağlıklı diyetle beslen. Sağlıklı beslenme, kendinizi daha iyi hissetmenize ve enerjinizi artırmanıza yardımcı olabilir. Doktorunuz ayrıca vücudunuzun yeni kırmızı kan hücreleri yapmasına yardımcı olmak için bir folik asit takviyesi kullanılmaktadır.

Kemiklerinizi sağlıklı tutmak için beslenme programınıza yeterli kalsiyum ve D vitamini bulunduğundan emin olun. Doktorunuza sizin için doğru miktarların ne olduğunu ve bir takviyeye ihtiyacınız olup olmadığını sorun.

Sağlıklı beslenme, kendinizi daha iyi hissetmenize ve enerjinizi artırmanıza yardımcı olabilir. Doktorunuz ayrıca vücudunuzun yeni kırmızı kan hücreleri yapmasına yardımcı olmak için bir folik asit takviyesi kullanılmaktadır. Kemiklerinizi sağlıklı tutmak için beslenme programınıza yeterli kalsiyum ve D vitamini bulunduğundan emin olun. Doktorunuza sizin için doğru miktarların ne olduğunu ve bir takviyeye ihtiyacınız olup olmadığını sorun. Enfeksiyonlardan kaçının. Ellerinizi sık sık yıkayın ve hasta insanlardan kaçının. Bu özellikle dalağınızı çıkardıysanız önemlidir.

Hamilelikte Akdeniz Anemisi (Talasemi)

Hamilelikte artan kan basıncı da kalbi olumsuz yönde etkilemektedir. Gebelikte sürekli yükselen östrojen hormonu, bağışıklık sistemini baskılayarak vücudu dışarıdan bulaşabilecek enfeksiyonlara karşı direncini düşürür. Bu da transfüzyon bağımlı talasemi hastaları aynı zamanda kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlara karşı risk altına sokar. Demir yükü fazla ise hamile kalmadan önce kişinin şelasyon tedavisine başlanır.

Çocuklarda Akdeniz Anemisi (Talasemi)

Bebeklerde talasemi intermedia daha hafif seyrettiği için genellikle 2 yaşından sonra teşhis konur. Ancak talasemi major hastası bebeklerde teşhis genelde 6 ay-2 yaş arasında konur. Bebeklerde 3-4. aylarda derin anemiye bağlı solukluk, sarılık, dalak ve karaciğer büyüme, yüzdeki kemiklerin şekil değiştirmesi, iştahsızlık gibi belirtiler varsa mutlaka doktora gidilmesi gerekmektedir.

Akdeniz Anemisi (Talasemi) için hangi doktor ve hangi bölüme, ne zaman gidilmeli?