Akciğere inen koronavirüse karşı solunum terapisi; SGK tarafından karşılanıyor

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- AKCİĞERLERDE tutuluma yol açarak solunum yetmezliği, nefes darlığı ve zatürreye sebep olan koronavirüsün zararlı etkilerini “solunum terapisi” ile atlatmak mümkün. Koronavirüs tedavisi sonrasında ya da testi pozitif çıkan bireylerin zorunlu karantina döneminin ardından uygulanacak nefes egzersizlerinin akciğeri temizlemeye yardımcı olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sezai Şahin, “Koronavirüs hastalarında akciğer kapasitesi yüzde 70’e inebiliyor. Solunum rehabilitasyonuyla bu esnekliği artırıyoruz” dedi. Ortalama 20 seans süren tedavi, SGK tarafından da karşılanıyor.

Dünyayı etkisi alan ve ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs en çok akciğerleri etkiliyor. İlaç tedavisi ve zorunlu karantina süreci sonrası yapılacak solunum egzersizleri de iyileşme sürecine katkı sağlıyor. Sağlıklı bir akciğer için akciğer esnekliğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sezai Şahin, “solunum terapisi” hakkında önemli bilgiler paylaştı. Koronavirüs tedavisi sonrası hastalarda “fibrozis” denilen akciğer zarlarında yapışıklık oluştuğunu anlatan Uzm. Dr. Sezai Şahin, “Bununla birlikte akciğer kapasitesi yüzde 70’e kadar azalabiliyor. Solunum rehabilitasyonuyla bu esnekliği artırmaya yönelik tedavi uyguluyoruz” diye konuştu.

“TERAPİ SONRASI ORGAN FONKSİYONLARI NORMALE DÖNÜYOR”

Terapi sonrası hastalarda pıhtılaşma sorununun azaldığını hatırlatan Uzm. Dr. Sezai Şahin, şunları söyledi:

“Koronavirüs en çok akciğerleri etkiliyor. Diğer belirtiler ve vücut ağrıları bir şekilde geçse de, akciğerler etkilenince damarlarda kan pıhtılaşmalarına sebep oluyor. Akciğerlerin etkilenmesi sonucunda da solunum kapasitesi ciddi oranda düşüyor. Akciğerlerin bazen tamamına yakın etkilenebiliyor. Tedavide öncelikle solunum rehabilitasyonu ile başlayarak akciğer sekresyonunu azaltmak, bunun sonucunda akciğerin solunum kapasitesini artırmak amaçlanıyor. Oksijenlenmesi artan hastalarda pıhtılaşma sorunları da azalıyor. Vücut oksijenlendiği için de hastanın erken dönemde yorgunluk sorunları son buluyor. Organ fonksiyonları ise normale dönüyor.”

“EVDE EGZERSİZLE YAŞAM KALİTESİ ARTAR, HASTALIK RİSKİ AZALIR”

Akciğerin virüsten etkilendiği durumlarda bu egzersizleri önerdiklerini belirten Uzm. Dr. Şahin, “Akciğerde oluşan sekresyonları ancak rehabilitasyonla azaltabiliyoruz. Kişiyi kendi haline bıraktığımızda tedavi daha uzun sürer. Bu tedavi işe ve aktif yaşama dönmeyi erkene çeker. Ancak koronavirüs hastalığı sonucunda kişide akciğer tutulumu olmadıysa bu tedaviye gerek yok. Akciğer tutulumu olan kişilerde biz mutlaka solunum rehabilitasyonu sonrasında evde nefes egzersizlerini de öneriyoruz. Evde bu egzersizlere devam ederlerse yaşam kaliteleri artar, hastalığa yakalanma riskleri azalır” uyarısında bulundu.

“10 SEANS SONRASINDA İYİLEŞME BAŞLIYOR”

Solunum terapisinin SGK kapsamında olduğunu da hatırlatan Şahin, “Akciğerde koronavirüs tutulumu olan kişiler bulundukları yerlerdeki fizik tedavi kliniklerine başvurup solunum rehabilitasyonu alabilirler. Solunum rehabilitasyonuyla daha erken işe dönme ve yaşama bağlanma hızlıca gerçekleşir. Ortalama 20 seans yeterli olur. Kişi zaten 8-10 seanstan sonra kendisindeki enerjiyi de hissetmeye başlar. Tedavi uyguladığımız hastalarda sonuçlar çok iyiö değerlendirmesinde bulundu.