Akçakale’de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde TIR ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu Muhammed El Muhamm (47) hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 36’ncı kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Ali Hammadi yönetimindeki 33 MA 6247 plakalı minibüs ile İbrahim Aygün’ün kullandığı 63 ES 012 plakalı TIR çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa ve Akçakale’deki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılardan Muhammed El Muhamm, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 8 yaralının ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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