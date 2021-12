AKBIYIK: BİR KASE YOĞURT İLE 3 AYDA 30 KİLO VERDİM

Çocukluğundan bu yana kilo problemi ile yaşayan Muhammed Akbıyık, kendi oluşturduğu yeme programı ve yoğurt diyetiyle nasıl kilo verdiği hakkında gazetemize konuk oldu.

ESMA ALTIN– Çocukluğundan beri kilo problemi olduğunu ve bundan kaynaklı toplumda hep sıkıntılar ile karşı karşıya kaldığını ancak daha sonra uyguladığı yoğurt diyeti ile 3 ayda tam 30 kilo verdiğini ve bu konuda hala kararlı olduğunu anlatan Muhammed Akbıyık, kilo verme sürecini gazetemiz ile paylaştı. kilo verme sürecinde sadece yoğurt ve bol su ile beslendiğini kaydeden Akbıyık; “Sabah kahvaltısı hiç yapmadım. Öğlen bir kase yoğurt, akşam bir kase yoğurt ve bol bol su içtim. Ancak suyun içerisine limon sıktım. Bazen suyun içerisine pul biber bazen de maydanoz ve salatalık ekledim. Sadece bu şekilde beslendim” dedi.

‘KİLOLARIM NEDENİYLE SIKINTILI BİR ÇOCUKLUK DÖNEMİ GEÇİRDİM’

Özellikle çocuk yaşta başlayan kilo problemlerinin bireyin ilerleyen yaşlarında da etkili olduğunu ifade eden Akbıyık, şunları dile getirdi; “ Çocukluğumdan beri kiloluyum. Bu problemli bir çocukluk geçirmeme sebep oldu. Çok şişman olduğum için bütün çocuklar benden korkarlardı ancak benimle uğraşmaya, dalga geçmeye devam ederlerdi. Bir de dalga geçilip bir ses çıkarmazsanız işte o zaman çok zor oluyordu. Kilo almanın sağlık açısından en önemli sıkıntısı göbeğimin olmasıydı. Ayakkabılarımı bile bağlayamıyorum. Bu zaten bütün şişmanlarda olan bir sıkıntı. Arkadaşlarım durmadan koktuğumu söylerlerdi. Ancak ben her gün ama her gün yıkanıyordum. Hatta günde 2 kez bile yıkanıyordum ama yine de Koktuğumu söylüyorlardı. Bu da beni çok üzüyordu. Kilolu olduğum için diğer arkadaşlarımla beraber oyun oynayamıyorum. Hatta bu derslerime de yansıyordu, anlamıyordum. Çok iri birisi olduğum için ön tarafta hiç oturamıyorum. Çünkü arka taraftaki insanlar göremiyordu. Beni de hep arka sıraya gönderiyorlardı. Arka sırada da duyamıyordum. okul döneminde kilolu olduğum için hep sıkıntı çektim. Ne bir kız arkadaşım ne de düzgün arkadaşlarım oldu. Sadece iş ortamımda birkaç tane arkadaşım vardı.

Kilo vermek için kendi imkanlarının yettiği kadar her yolu denediğini ama kilo verse bile aynı kiloları tekrar geri aldığını söyleyen Akbıyık; “Bu kilo problemi gerçekten sıkıntı bir şeydi. Kilodan kurtulmayı çok demedim. Koşmayı denedim, spor salonuna gitmeyi denedim, az yemek yemeyi denedim ama olmadı. Birazcık kilo veriyorsunuz, sonra verdiğiniz kiloları hepsini geri alıyorsunuz. Tıbbi konulara gireyim dedim ama onun için de maddi imkanlarım el vermedi.”

‘HEM İRADE HEM KARARLILIK BİR ARADA OLMALI’

Şu anda 130 kilodan 100 kiloya düştüğü ve daha da kilo vermek istediğini belirten Akbıyık, şunları ekledi; “Kilo verip geri alıyordum ancak bu sefer gerçekten kilo verip geri almamayı düşündüm ve sonra öğretmenlerinden, spor hocalarından öğrendiğim bazı tekniklerin hepsini birleştirip kendime bir yol çizmeye karar verdim. Bu yolda gerçekten çok zorlandım. Fakat amacıma neredeyse ulaştım. Şimdi 20 kilo daha vermek istiyorum. Ama önce bir normalleşme bölümü diye bir bölüm var. Onu yaptıktan sonra 20 kilo daha vereceğim.”

Kilo verme isteğinin öncelikle beyinde başlaması gerektiğini daha sonra bunu uygulamaya geçirirken kesin bir tavır sergilenmesi gerektiğini dile getiren Akbıyık, sözlerine şöyle devam etti; “Hem irade hem kararlılık olması lazım. İkisi birden olmazsa yolda kalırsınız. Benim sistemim şuydu; öncelikle 1 ay boyunca bütün ekmekleri komple hayatından çıkarmak, kola cips tatlı şeyler bunların hepsini hayatından çıkarmak bir anda. Tam bir ay boyunca kesinlikle ama kesinlikle spor yapmamak. Neden spor yapmamak derseniz; çünkü öncelikle yeme alışkanlığımı düzeltmem lazımdı. Yeme alışkanlığımı düzeltmede ilk 2 hafta o kadar sıkıntılı oldu ki yani bir sürü şey beni engellemeye çalıştı. Ama iki hafta geçtikten sonra yavaş yavaş normalleşmeye başladım. Sonra o iki hafta bittikten sonra baktım ki yeme alışkanlığım değişti. Hiçbir yere yürüyerek gitmiyordum. Şimdi Kale bölgesinden Kızılay’a kadar Kızılay’dan artık nereye istiyorsam o noktaya kadar yürüdüm, her gün yürüdüm. Oturduğum semtte merdivenler var. O merdivenleri durmadan çıktım indim. Koşmaksa benim için yanlış bir yöntemdi. Çünkü koştuğu zaman bir insan yorulur, şişman için yorulmak demek onu öldürür. Onun için koşmak yerine yürümeyi tercih ettim. Bir ay boyunca yürüdüm. 1 ay sonra evde kullandığım jimnastik aletlerim vardı. Onları yapmaya başladım. 3 ayın sonunda bunu birazcık daha yavaşlattım. Daha sonra vücudum kendini alıştırmaya başladım ve işte o zaman ufak ufak koşmaya başladım. İki günde bir koşmaya başladım ve aynı seviyede kilo vermeye devam ettim.”

‘BİR KASE YOĞURT İLE 3 AYDA 30 KİLO VERDİM’

Kilo verme sürecinde nasıl bir beslenme uyguladığından bahseden Akbıyık, şunları anlattı; “Öncelikle sabah kahvaltısı hiç yapmadım. Öğlen bir kase yoğurt, akşam bir kase yoğurt ve bol bol su içtim. Ancak suyun içerisine limon sıktım. Bazen suyun içerisine pul biber bazen de maydanoz ve salatalık ekledim. Sadece bu şekilde beslendim”.

‘KİLO VERİNCE SANKİ HAVALANMIŞ, UÇUYOR GİBİ HİSSETMEYE BAŞLADIM’

Kilo vermeye başladıkça her geçen gün daha biraz daha kilo vermek için motive olduğuna ve bunun kilo verme aşamasında çok önemli olduğuna dikkat çeken Akbıyık, fazla kiloları gittikçe hayatında da bazı şeylerin değiştiğini söyledi ve şunları anlattı; “Kilo vermeye başladığımda bu durum beni gerçekten motive etmeye başlamıştı. Öncelikle 1 ay içerisinde hemen 4, 5, 10 kilo verebilirsiniz. Bunlar normaldir ama ondan sonraki bütün kilolar yavaş yavaş gitmeye başlar. Bu sefer de vücudunuzda bazı değişiklikler gözlenir. Öncelikle sarkmalar başlar, sarkmalar yağ gibi gözükür, yağ gibi gözüktüğü için de insanın moralini bozar. Ancak tartıya çıktığınızda o moral ortadan kaybolur. İkinci ayda daha çok yüklendim. Üçüncü ayda normalleşmeye başladım. Baktım ki 30 kilo vermişim. Beni görenler, ‘sen daha yaşlı değil miydin’ dediler Bu da benim çok hoşuma gitti. Elbiseler olmaya başladı. 2 tane pantolonum vardı, şimdi sürüsüyle pantolonum var. Ayakkabıların bağlayabiliyorum, yattığım zaman zorlamıyorum. Hızlı bir şekilde oradan oraya iş yapabiliyorum. Sanki havalanmış uçuyorum. Üzerinize 30 kilo konmuş olsa kesinlikle ama kesinlikle siz de benim hissettiklerimi hissederdiniz. 10 kiloyu şuradan şuraya taşıyamıyoruz ama vücudumuzun üzerinde kilolarca ağırlığı taşıyoruz.”

Kilo vermenin bireyin kendisi ile verdiği büyük bir savaş olduğunu vurgulayan Akbıyık; “Kilolu insan kilo vermek için öncelikle kendisi ile savaşması gerekiyor. Savaşacak cesareti varsa eğer birkaç kilo verir ama savaşa geldiği zaman korkup kaçarsa işte o zaman verdiği kiloları fazlası ile geri alır. Bu da onun moralini bozar. Benim moralim onlarca kez bozuldu. Hayallerim onlarca kez yıkıldı. Bunların çoğu da kilolarımdan dolayı oldu.” şeklinde kilo vermenin zor ama imkansız olmadığının altını çizdi.

