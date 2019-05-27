Akay: Türk kalp ve damar cerrahisinde iyi durumdayız

Ankara’nın ve Türkiye’nin alanında uzman doktorlarının buluştuğu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Ankara’da “Damar Cerrahisi’nde Gri Alanlar” toplantısı düzenledi. Toplantıda bilgi alışverişi yapıldığını söyleyen dernek başkanı Prof. Dr. Tankut Akay açıklamalarda bulundu.

“Türk kalp ve damar cerrahları olarak ulusal alanda iyi bir konumdayız.” diyen Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay “Dernek olarak Damar Cerrahisi’nde Gri Alanlar toplantısını ülke genelinde düzenlemekteyiz. Amacımız yurdun dört bir yanında toplantılar yaparak Damar Cerrahisi alanında bilgilerimizi, tecrübelerimizi paylaşmak. Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşırken diğer arkadaşlarımızın da çalışmalarını öğrenmek amaçlarımız arasında yer alıyor.” dedi.

Akay açıklamalarına şöyle devam etti. “Toplantılarımız da zengin bir bilimsel program var. Bu programa yeni kullanıma giren ilaçlar, anjografik yöntemler, kalp ve damar cerrahlarının yeni ilgi alanları olan yara bakımı ve birçok alanı koymuş durumdayız. Ülke genelinde düzenlediğimiz bilgi alışverişlerinin son derece başarılı bir şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum.

Programda diğer branşlardan da hocalarımız bulunuyor. Yeni çıkan akciğer damarlarımızda ki ve toplar damarlarımızda ki pıhtıyı engelleyen ilaçlar, bunlarla alakalı ameliyat yöntemleri, yara bakımı ile alakalı atar damar hastalıkları, toplar damar hastalıkları ile ilgili son gelişmeleri konuşulduğu lokal bir toplantı.”

Tecrübelerimizi Paylaşıyoruz

Akay: Türkiye’de uzun zamandan sonra kapalı ameliyatlar gündeme gelmekte. Damara bir stent koyarak bir balon koyarak ya da damar içerisinde ki pıhtıyı eriterek tedaviler yapılıyor. Bunlarla ilgili teknoloji geliştikçe tıp alanına da yansıyor. Yeni ürünler çıktıkça biz de bu ürünleri kullanıyoruz. Kullandıkça da tecrübeler artıyor. Toplantımızda özellikle bu tecrübeleri paylaşılıyoruz.

Toplantımızda ayrıca hayatımıza yeni giren ilaçları konuşacağız. Bu ilaçlar pıhtı engelleyici, pıhtı önleyici ilaçlar onlar hakkında da görüşlerimizi paylaşacağız.

Sağlık Alanında Dünya ile Yarışacak Düzeydeyiz

Akay: Türk kalp ve damar cerrahları olarak ulusal alanda iyi bir konumdayız. Sağlık turizmi açısından da ülkemize bu vesileyle birçok turist akın etmekte. Sağlık alanında dünyada ki birçok ülke ile yarışacak düzeydeyiz. Ülkemizde özellikle kalp ve damar cerrahisi alanında dünyada yapılan her ameliyat kalp nakli, aort cerrahisi, periferik arter hastalıkları, akciğer damarlarına yapılan işlemlerin her birisi dünyadakine benzer hatta ileri düzeyde diyebileceğimiz başarı oranına sahip. Türkiye bu konuda uluslararası alanda düzenlenen konferanslarda konuşmacı olarak yer almaktadır.

Tıp alanında karşılıklı iletişim çok önemli

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği başkan yardımcısı Doç. Dr. Soner Yavaş “Bugün bu toplantıda ki amacımız özellikle genç meslektaşlarımızla bilgilerimizi, tecrübelerimizi bir araya getirip paylaşmak. Bilindiği gibi son yıllarda kullandığımız teknikler yoğun bir şekilde değişti. Açık cerrahilerden kapalı cerrahilere geçtik. Toplantılarımızda bilgi alışverişi yaparken hem bir beyin fırtınası oluyor hem de ekipler birbileri ile tanışıyorlar. Türkiye’nin her tarafından ulaşılabilir bir hale geliyorsunuz bu hasta için çok önemli. Aynı zamanda genç arkadaşlarımız hocalarımızın bizlerin tecrübelerinden faydalanarak öğreniyorlar.” dedi.

Yavaş “Teknoloji çok büyük bir gelişme sağladı. Herkesin herşeye yetişme şansı yok. Bundan dolayı o konu hakkında en bilgili en tecrübeli kişiyi getirerek o konu hakkında daha az bilgi ve tecrübeye sahip doktorların faydalanması sağlanılıyor. Günümüzde tıp camiası bölgesel değil uluslararası düzeyde.” dedi.

Tıp gelişen bir süreç

Tıp sektörünün teknoloji ve ilaç sektörünün gelişmesiyle değişim gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik “Tıpta bazen hastalar bize tanı için geldiğinde birkaç hekim ve klinik dolaştıysa biraz tereddütleri olduğunu gözlemliyoruz. Neden oluyor bu tereddüt çünkü bizde her zaman iki kere iki dört etmiyor. Hastanın kendisinde var olan birtakım özelliklere bağlı ya da gittiği hastane klinik ya da hekimin eğitimi tedavi stratejilerine bağlı birtakım farklılıklar olabiliyor. Tıp gelişen bir süreç. Teknoloji ve ilaç sektörünün gelişmesiyle değişim gösteren bir sektör. Bu tür toplantılarda hekim arkadaşlarımızla bir araya gelerek olabildiğince ortak bir konsensüs oluşturmaya çalışıyoruz. Diğer türlü bilimi, teknolojiyi takip etmek internet olanakları ile mümkün ama bu tür ortak platformlarda birtakım konuları birlikte tartışmak hasta veri ve sonuçlarını birlikte istişare etmek daha yakın tedavi ve tanı stratejisi belirlememize yardımcı oluyor. Bundan dolayı adından da anlaşılacağı üzere Gri Alanları hekimler arasında istişare ederek toplumumuza daha faydalı sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bilgi alışverişi devam ediyor devam edecek

Toplantıları hekimler arasında hizmet içi eğitim olarak gördüğünü söyleyen Ankara Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Şırlak “Toplantıları sadece büyükşehirlerde değil küçük şehirlerde de yapmaktayız. Oradaki meslektaşlarımızla bilgi alışverişi sağlamaktayız. Orada yaşayan meslektaşlarımızın sahada karşılaştıkları ilginç deneyimleri bizlerde öğrenme şansına sahip oluyoruz. Dolayısıyla hizmet içi eğitim olarak adlandırabileceğim bu program gerçekten gün boyunca devam etmekte ve bizlerin ön görüsünü arttırmakta. Özellikle kendi derneğimiz adına hem atar damar hem de toplar damar alanında tüm güncel yenilikleri, dünyayı takip ederek paylaşıyoruz. Bilgi alışverişi devam ediyor devam edecek. Sağlık alanında dünyadaki hiçbir ülkenin gerisinde olmadığımızı özellikle belirtmek istiyorum.

Kendimizi Türk hekimlerine emanet edebiliriz

Dilek Erer

“Diğer ülkelere rol model olacak bilecek bir ülke konumundayız” diyen Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Dilek Erer açıklamalarda bulundu.

Erer “Dernek olarak sadece meslektaşlarımızla toplantılarımız olmuyor. Toplumla alakalı da dernek olarak birçok aktivite düzenliyoruz. Çünkü kalp ve damar hastalıkları toplumun gerçekten farkındalığını arttırmamız gereken çok önemli bir konu. Bu misyonu biz sırtımızda dernek olarak hissediyoruz. Dernek olarak hedefimiz bilimsel ivmeyi daha da ileriye çekmek.” dedi.

Kalifiye bir ekibimiz var

Erer: Bilimsel boyutta gerçekten Avrupa ve Amerika’ya göre geri kalan bir tarafımız yok. Dünya da ne uygulanıyorsa hangi seviyede ise bizde o seviyedeyiz. Yurt dışında eğitimler alıyoruz hastanelerde çalışıyoruz. Benim görüşüm hekimlerimizin yurt dışındaki hekimlerden çok daha ileride olduğu noktasında. Türkiye’nin sağlık turizminde atacağı çok büyük adımlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye’nin çok kalifiye bir ekibi var.

Rol model olacak konumdayız

Erer: Türk doktorlarının yabancı ülkelerden hiçbir eksiği yok fazlası var. Her türlü ameliyatı ülkemizde gerçekleştirebiliyoruz. Ülkemizde yabancı bir hasta ameliyat olmaya geldiğinde ödediği miktar Avrupa ve ABD’ye oranla inanılmaz bir maliyet farkı var. Bence bizim bunu çok güzel organize ederek emeklerimizi nasıl ülkemize parasal olarak döndürebiliriz konusunda üzerinde durmamız gerekiyor. Rol model olacak bilecek bir ülke konumundayız. Atatürk’ün dediği gibi kendimizi Türk hekimlerine düşünmeden emanet edebiliriz.

UVECD Hakkında

Gerek ulusal gerekse uluslararası mesleki bilim ve tekniğin gelişmesine saygın, ilkeli ve etik değerler çerçevesinde katkıda bulunmayı kendine misyon edinmiş bir dernek olan Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği (UVECD) vasküler ve endovasküler cerrahi konusunda ki gelişmeleri izleyerek bu konu ile uğraşı veren ve verecek olanlarla bilgi alışverişinde bulunarak ülke çapında bu dalın yüksek standartlara erişmesini sağlamayı hedefliyor.