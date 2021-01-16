Ana Sayfa Güncel Haberler Akaryakıtta vergi kaçakçılarına ‘Silici’ operasyonundan görüntüler (4)/Ek fotoğraf
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Mustafa GÜMÜŞ/GÜLNAR(Mersin), (DHA)- CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın geçtiğimiz günlerde Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali temel betonunda çatlak olduğunu iddia etmesinin...
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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim okulunda öğretmenler, öğrencilerin daha rahat rehabilite olmasını sağlamak için pandemi döneminde okul bahçesine kümes ile sera kurdu. Metek Mahallesi’nde bulunan otizm, spektrum...
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Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA- PENDİK'te bir adreste kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarından baskın yapılacağını anlayan...