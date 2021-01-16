Akaryakıtta vergi kaçakçılarına ‘Silici’ operasyonundan görüntüler (4)/Ek fotoğraf

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim okulunda öğretmenler, öğrencilerin daha rahat rehabilite olmasını sağlamak için pandemi döneminde okul bahçesine kümes ile sera kurdu. Metek Mahallesi’nde bulunan otizm, spektrum...