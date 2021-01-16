Akaryakıtta vergi kaçakçılarına ‘Silici’ operasyonundan görüntüler (2)

MARDİN’DE, AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ÖLÇÜM

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 50 ilde; ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ ve ‘5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na muhalefet’ suçlarının önlenmesine yönelik ‘Silici’ operasyonu düzenlendi. Operasyon yapılan illerden Mardin’de de akaryakıt istasyonlarında incelemeler gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentteki 8 akaryakıt istasyonunda ölçüm yaptı. Ekiplerin ölçüm sırasında aldıkları numuneleri inceleme işlemleri ise sürüyor.

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)

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