Akaryakıt satın alınacak

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna Motorin (DİĞER) ve Kurşunsuz Benzin (DİĞER) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 180.000 litre MOTORİN (DİĞER) 3.000 Litre KURŞUNSUZ BENZİN (DİĞER) alımı yapılacak. İhale, 29.01.2021 tarihinde, saat 11.00’da Büyükdöllük Köyü Yolu Üzeri Ticaret Borsası Yanı 5.km Merkez/Edirne adresinde yapılacak.
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