Akaryakıt istasyonunda sürücüye saldırı anı güvenlik kamerasında

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, akaryakıt istasyonunda yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Ali G. (56), iki kişinin saldırısına uğradı. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan iki kişi kısa süre sonra yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ali G. yönetimindeki 34 EM 8990 plakalı hafif ticari araç, akaryakıt istasyonuna geldiği sırada aracının yanına Utku E. (23) ve İsmail K. (24) geldi. Yol verme nedeniyle tartışma sırasında iki kişi, bir anda Ali G.’ye saldırdı. Aracının sürücü camı kırılan Ali G., yüzünden yaralandı. Olayın ardından Utku E. ve İsmail K., araçlarına binerek akaryakıt istasyonundan ayrıldı. Ali G. ise haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAÇAK İKİ KİŞİYİ POLİS YAKALADI

Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Utku E. ve İsmail K.’nın bindiği aracı tespit etti. Kepez Mahallesi’nde yakalanan iki kişi gözaltına alındı. Otomobil sürücüsü İsmail K.’nın 1.32 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ali G.’nin içinde bulunduğu aracın yanına gelen Utku E. ve İsmail K.’nın bir anda kavga etmeye başladığı görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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