Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı kamerada

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, akaryakıt istasyonu marketinde alışveriş yaptıktan sonra hafif ticari aracına binen Samet Ç., otomobilden inen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Samet Ç., yara almazken, şüpheli ise olaydan sonra kaçtı. Bu anlar, kameraya yansıdı.

Olay, 30 Ocak günü saat 23.30 sıralarında, Palu ilçesinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun marketine girerek alışveriş yapan Samet Ç., dışarı çıkıp hafif ticari aracına binerken, otomobilden inen kimliği belirsiz şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Yara almayan Samet Ç., aracına binerek hızla uzaklaştı. Şüpheli de hafif ticari aracın peşinden koşarak ateş ettikten sonra kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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