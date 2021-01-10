Akaryakıt istasyonunda otomobil alev alev yandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobil bilinmeyen nedenle alev aldı. Araç sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın, istasyon görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahaesiyle söndürülürdü.

Yangın, Çorum- Ankara karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geldi. Otomobilin motor kısmından alevler çıktığını fark eden sürücü, aracından indi. Otomobilin yandığını gören istasyon çalışanları alevlere müdahale etmek için seferber oldu. İstasyon çalışanları, otomobili pompalardan uzaklaştırarak kenara aldı ve yangın söndürme tüpleriyle alevere müdahale etti. Bu arada ihbarla gelen itfaiya ekiplerinin de müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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