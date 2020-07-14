Yenimahallelilerin özellikle hafta sonları dinlenmek, piknik yapmak ve eğlenmek için ilk tercihleri olan Yakacık Mesire Alanı, Pandemi süresince bakım ve tadilat işlemlerinden geçirilerek baştan aşağı yenilendi. Vatandaşlar buldukları ilk fırsatta, temiz havanın keyfini çıkarmak ve aileleri ile birlikte huzurlu bir gün geçirmek için Yakacık Mesire Alanı’na akın ediyor.