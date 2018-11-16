BEYOĞLU Belediyesi, Akademi Beyoğlu’nda açtığı yabancı dil kursları ile gençleri geleceğe hazırlıyor. 8 farklı dilde verilen sertifikalı eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Beyoğlu Belediyesi Akademi Beyoğlu’nda (Gençlik Merkezi) Semt Konaklarında ve Turabibaba Kütüphanesi’nde açtığı yabancı dil kursları ile gençlere destek veriyor. Yoğun ilgi gören kurslarda, İngilizce, Rusça, Arapça ve İspanyolca başta olmak üzere sekiz farklı branşta eğitim veriliyor.

OSMANLI TÜRKÇESİ KURSU DA VAR

2007 yılında Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın girişimiyle başlatılan Kişisel Gelişim ve Hobi Kursları kapsamında verilen yabancı dil eğitimiyle, binlerce öğrenci yabancı dil öğrenme fırsatı buldu. Kurslarda hem teorik hem de pratik dersler bulunuyor. Yabancı dil kurslarının yanı sıra Osmanlı Türkçesi kursu da bulunuyor.

KURSLAR ÜCRETSİZ VE SERTİFİKALI

Tamamen ücretsiz olan kurslara katılan gençler, alanlarında uzman eğitmenler tarafından ders görüyor. Her yıl ekim ayında başlayan kurslar haziran ayına kadar devam ediyor. Beyoğlu sınırları içerinde ikamet eden 15 yaş üstü gençlerin başvurabildiği kursları tamamlayan kursiyerlere ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika veriliyor.