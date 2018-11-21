AK Partinin İstanbul ve Adayları resmen belli oldu. Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş TRT Haber canlı yayınında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yerel seçimlere ilişkin konuşan Kurtulmuş “İstanbul, Ankara gibi birçok yerde adayın kim olacağı belli oldu. Ancak siyasi etik gereği bunu söylemek doğru olmaz. Ne zaman ve nerede açıklanacağı genel başkanımızın takdirindedir” dedi.

Kurtulmuş’un bu açıklamasını AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki ittifak görüşmesinden hemen önce yapması da dikkat çekti. AKP İstanbul Ankara adayları kim olacak?

AK Partinin İstanbul ve Ankara adaylarını resmen açıklıyorum

AK Partinin İstanbul adayı Binali Yıldırım

Ak Partinin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki

Ve AKP ile MHP ittifakı konusuna gelince bugün (21 Kasım 2018) bir araya gelen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara, İstanbul ve İzmir’de MHP’nin aday çıkartmaması konusunu ele aldılar. AKP İstanbul Ankara adayları konusunda masaya yatırıldı.

Resmi açıklama yapılıncaya kadar şunu söyleyebiliriz ki Bahçeli’de AKP’nin bazı illerde aday çıkartmamasını istiyor.

Cumhur İttifakını yıkılma noktasına götüren Erdoğan ve Bahçeli’nin karşılıklı açıklamalarından sonra Yerel seçim için de AKP ile MHP’nin sınırlı sayıda ilde ittifak kararının bugünkü görüşmeden çıkması bekleniyor.

Peki, bu ittifak AKP ile CHP arasından neden yeniden kuruluyor?

Bunun yanıtı çok açık.

Birinci neden, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin Ankara ve İstanbul başta bazı Büyükşehir belediyelerinde ki şimdilik sayı 7 olarak belirlendi ittifak yapacak olması.

İkincisi yapılan anketlerde Ankara ve İstanbul’da AKP’nin MHP’siz seçimleri kazanma şansının görünmemesi.

Üçüncüsü ise Tayyip Erdoğan ile Melih Gökçek’in yaptıkları görüşmede Gökçek’in AKP ve MHP ittifakı yapması için anketleri de ortaya koyarak Erdoğan’ı ikna etmesidir.

AKP İstanbul Ankara adayları kim olacak? Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş TRT Haber canlı yayınında vermediği isimleri an itibarı ile sizlere resmen açıklıyorum.

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım



AKP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki