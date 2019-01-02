AK Parti adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıkladı.



Akyurt’ta Hilal Ayık, Çankaya’da da Amber Türkmen’i aday gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı diğer 20 ilçe adayı şöyle:

Keçiören: Turgut Altınok

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Balâ: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki