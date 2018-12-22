AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MKE Ankaragücü Spor Kulübü ve Ankaragüçlü taraftarlara müjde verdi.

Özhaseki, Göztepe maçı öncesi stat kirasını kendi cebinden ödeyeceğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında oynayacağı Göztepe maçını, Ankara Yenikent Stadyumu’nun zeminindeki sorunlar sebebiyle Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynamak isteyen ve Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) da bu konuyla alakalı pozitif bir geri dönüş alan MKE Ankaragücü’ne Mehmet Özhaseki’den destek geldi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, Ankaragücü’nün kendi evinde oynaması gereken bir maçı fizyolojik şartların olumsuzluğu sebebiyle Kadir Has Stadyumu’nda oynayacağının bilgisini almasının sonrasında Ankaragücü’nden talep edilen stat kirasını kendisinin ödeyeceğini ifade etti.

Ankaragücü camiası, Mehmet Özhaseki’nin bu yaklaşımını memnuniyetle karşıladı.

“BÖYLE BİR DÖNEMDE YALNIZ OLMADIKLARINI, ANKARAGÜCÜ’NÜN YANINDA OLDUĞUMU GÖSTERMEK ADINA BİR JEST YAPMAK İSTEDİM”

Özhaseki, Ankaragücü’nün 1910 senesinden bu yana boy gösterdiğini belirterek, “Şehrimizin köklü kulübü Ankaragücü’nün Süper Lig’deki sıkıntılı mücadelesini alakayla izliyorum. Ankaragücü bizim şehrimizin ekibi ve kent ekiplerinin manasını çok iyi bilirim. ekibimizin kendi sahasında maç oynayamaması yeterince olumsuzluk oluşturuyor. Böyle bir dönemde yalnız olmadıklarını, Ankaragücü’nün yanında olduğumu göstermek yerine bir jest yapmak istedim. Kulüp yetkililerine yardım önerimi kabul ettikleri ve şahsıma karşı gösterdikleri alaka için de özellikle teşekkür ediyorum. Statla alakalı yaşanmış olan gelişimleri takip ediyorum. Ankaragücü’nün bu durumunun düzeltilmesi yerine Eryaman Stadı’nın tamamlanması noktasında zorunluluk girişimlerde bulunacağımı ve yeni stat yapımı konusunda ve Ankara sporuna ve Ankaragücü’ne destek konusunda yerel seçimler sonrası önemli aşamalar atacağımı da buradan taraftarlarımıza aktarmak isterim” ifadelerini kullandı.