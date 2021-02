AK Parti’li Zengin: Muhalefetin durdukları yeri ifade etmeleri gerekiyor

Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA(DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Bizim MHP ile duruşumuz nettir. Muhalefetin de HDP ile ittifak yapan siyasi partilerin alenen durdukları yeri ifade etmeleri gerekiyor. Bakanlarımız anlattı her şeyi ama buna rağmen, HDP PKK’nın yanında durmaya devam ediyor” dedi.

AK Parti’li Zengin, TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ile Genel Kurul’da yapılan bilgilendirme sırasında muhalefet partilerin tavrını eleştirdi. Zengin, “Bu bir dönüm noktası olsaydı. Bütün siyasi partiler bugün burada keşke, ‘PKK bir terör örgütüdür’ diyebilseydi. Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. Bir kere bile PKK’dan ne yaptığından bahsetmedi, o gençlerin niçin kaçırıldığını sormadı. Buradaki asıl mesele şudur; neden PKK bizim gençleri kaçırıyor, neden Türkiye’de siyaset yapanlar hala PKK’nın arkasına saklanarak Meclis’te siyaset yapıyor. Bizim MHP ile duruşumuz nettir. Muhalefetin de HDP ile ittifak yapan siyasi partilerin alenen durdukları yeri ifade etmeleri gerekiyor. Bakanlarımız anlattı her şeyi ama buna rağmen, HDP PKK’nın yanında durmaya devam ediyor” dedi.

‘ORTAK METİNLE İLGİLİ ÖN GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU’

Açıklamalarının ardından soruları da yanıtlayan Zengin, Meclis’te saldırıyı kınamak için ortak bir metin konusunda, “Ortak metinle ilgili ön görüşmelerimiz oldu. Ancak aruzumuz bütün siyasi partilerin yapmasıydı. HDP Grubunun bunu yapmadığı ortaya çıkınca olmadı. Önemli olan Meclis’te bulunan bütün siyasi partilerle yapmaktı” diye konuştu.

Zengin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündeme taşıdığı Gara’ya giden HDP’li vekilin kim olduğu sorusuna, istihbarı bir bilgi olduğu için daha sonra açıklanacağını belirterek, “Sayın Bakanımızla konuştuk. Şu an için bu ismi açıklamak doğru olmaz diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.

‘İDDİALARINI GENEL KURULDA SÖYLEYEMEDİLER’

Zengin, HDP’lilerin 13 Türk vatandaşının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalanarak öldürüldüklerine ilişkin iddialara ise şöyle yanıt verdi:

“HDP grubu sosyal medyada aleni olarak paylaştıklarını genel kurulda dile getiremediler. Sosyal medyada ki cesaretlerini genel kurulda gösteremediler. Milli Savunma Bakanımız mağaradaki görüntülerle ilgili bilgi verdi. Bu görüntüleri paylaşmak çok açıklı. HDP’nin tavrını genel kurulda çok sessiz buldum. HDP’li vekiller olay günü sosyal medyada ki iddialarını genel kurulda söyleyemediler, gösteremediler.”

FOTOĞRAFLI