AK Parti’li Turan: Kur’an-ı Kerim kağıt değil ki yakasınız ey ahmaklar

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Ayhan AKKAYA/ BİGA (Çanakkale), (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma eylemine sert tepki gösterdi, “İsveç’teki aşağılık saldırı hepimizi rahatsız etti, infiale yol açtı. Yapılan net bir provokasyondur. Kur’an-ı Kerim kağıt değil ki yakasınız ey ahmaklar. Onun ruhu, emaneti bizim kalbimizde, beynimizde. O mübarek kitaba hiçbir kötülük yapamazlar. Bugün kutsal kitabımıza bunu yapan, bilsin ki yarın başka başka kutsallara da başka insanlar benzer işler yaparlar” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir işyerinin açılışına katıldı. Buradan AK Parti İlçe Başkanlığı’na ziyarette bulunan Turan’a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ile partililer eşlik etti.

‘BİR KÖTÜLÜĞÜN BAŞLANGICI OLUR’

Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bülent Turan, İsveç’te yapılan saldırıyı kınayarak, “İsveç’teki aşağılık saldırı hepimizi rahatsız etti, infiale yol açtı. Yapılan net bir provokasyondur. Kur’an-ı Kerim kağıt değil ki yakasınız ey ahmaklar. Onun ruhu, emaneti bizim kalbimizde, beynimizde. O mübarek kitaba hiçbir kötülük yapamazlar. Bugün kutsal kitabımıza bunu yapan, bilsin ki yarın başka başka kutsallara da başka insanlar benzer işler yaparlar. Bir kötülüğün başlangıcı olur” dedi.

‘İSVEÇ SADECE NATO’DAN DEĞİL İNSANLIKTAN UZAKLAŞIYOR’

Fransa’yı terör konusunda geçmiş dönemlerde uyardıklarını hatırlatan Milletvekili Turan, “Fransa bizi dinlemedi, aleyhimizde ne kadar terörist varsa onlara ülkelerinde yaşama imkanı verdi. Ancak geçen ay ne oldu? PKK, Paris’i yaktı. Yani o gün beslediği yılan, gün geldi kendilerini soktu. Aynı gerekçeyle uyarıyoruz; İsveç de buna dur demezse, bu yanlışlar yarın kendisine olacak muhtemel belaların başlangıcı olacaktır. İsveç, adeta kendi yangınına benzin döküyor, benzin taşıyor. Bu faşist bir yaklaşımdır, nefret suçu işlenmektedir. Yakan kadar, izin veren de görmeyen de sorumludur. İsveç, sadece NATO’dan değil, insanlıktan uzaklaşıyor. İsveç NATO’nun kapısında daha çok uzun süre bekler. Faşizmin, islamofobinin kimseye faydası yok. İsveç’i bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum” diye konuştu. (DHA)

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