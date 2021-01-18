AK Parti’li Şahin: 2023’te Elazığlı kardeşlerimiz bir kez daha bunların kulaklarını çekecek

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Elazığ’daki 7’nci Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Depremden 1 gün, 1 hafta, 1 ay sonra değil, neredeyse 1 yıl sonra CHP heyeti turistik bir gezi düzenler gibi Elazığ’a geldi. Siz hangi yüzle Elazığ’a geliyorsunuz? Deprem olmuş, üzerinden 1 yıl geçmiş, yaralar sarılmış, eksiklikler giderilmiş, siz elinizi kolunuzu sallayarak Elazığ’a geliyorsunuz. 2023 yılında yapılacak seçimlerde Elazığlı kardeşlerimiz bir kez daha bunların kulaklarını çekecek” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Elazığ 7’nci Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere kente geldi. Elazığ Ticaret Borsası’nı ziyaret eden Şahin, burada başkan Mehmet Ali Dumandağ’dan faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu’ndaki gerçekleştirilen kongreye katılan Şahin’e, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar ve Zülfü Demirbağ eşlik etti. Kongreye canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kongrede konuşan Genel Sekter Fatih Şahin, geçtiğimiz günlerde kente gelen CHP’li heyetle ilgili olarak, “Depremden 1 gün, 1 hafta, 1 ay sonra değil, neredeyse 1 yıl sonra CHP heyeti turistik bir gezi düzenler gibi Elazığ’a geldi. Siz hangi yüzle Elazığ’a geliyorsunuz? Deprem olmuş, üzerinden 1 yıl geçmiş, yaralar sarılmış, eksiklikler giderilmiş, siz elinizi kolunuzu sallayarak Elazığ’a geliyorsunuz. Hiç utanmadan Elazığlı milletvekillerimizle ilgili yakışıksız ifadeler kullanıyorlar. Elazığ’ın aziz insanları, her seçimde bunların kulağını çektiler, bundan haberleri yok. 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinde aziz Elazığlı kardeşlerimiz bir kez daha ve çok güçlü bir şekilde bunların kulaklarını çekecekler” diye konuştu.

‘YUNANİSTAN BAŞPİSKOPOSU DİNİMİZLE İLGİLİ HADSİZ İFADELERDE BULUNDU’

Yunanistan başpiskoposu Leronimos’un İslam’ın bir din olmadığını ve Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu söyleme cüretinde bulunduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi:

“Bu, Avrupa’da yükselen İslam düşmanlığını gösteren vahim bir hadisedir. Yunanistan başpiskoposuna şunları söylüyoruz; Eğer dönüp tarihine bakarsan, ‘Konstantinopolis’te Latin külahı görmektense Türk sarığı görmeyi yeğlerim’ sözünün ne anlama geldiğini bir araştırsın. İşte o zaman İslam’ın izzetini, şerefini, Müslümanların yüksek adaletini görmüş olur.”

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