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      Ak Parti

      AK Partili Özkan, yeni yargı paketini anlattı

      Editör -
      Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis Başkanlığı'na sunulan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin ayrıntılarını anlattı. Özkan,...
      Politika Haberleri

      FETÖ ile bağlantılı 79 yurt binası kapatılmış

      Editör -
      CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kapatılan öğrenci yurtlarını yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşımıştı. Gürer’in önergesine yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanı...
      Politika Haberleri

      Kılıçdaroğlu: Deprem ülkemizin gerçeğidir

      Editör -
      CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır. Rant uğruna alınmayan önlemler büyük felaketlere sebep olabilir" dedi.
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