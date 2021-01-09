AK Parti’li Özhaseki’den Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı açıklaması

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Kapadokya ve Erciyes açıklamasını değerlendirerek, “Arkadaşımızın bir hatası oldu. Telafi etti, helallik istedi” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, 2 gün önce düzenlediği 2020 yılı değerlendirme toplantısında, bir gazetecinin ‘Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yapılan toplantıya çağrılmamanıza üzüldünüz mü?’ sorusuna verdiği cevabı değerlendirdi.

Hes Kablo Kayserispor- Yeni Malatyaspor maçını izleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye karşılaşma sonrası Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın sözlerinin sorulması üzerine, “Günün sürprizi de Nevşehir Belediye başkanımızdı. Sabah erkenden mesajlar düşmeye başlayınca baktım Nevşehir’de böyle şeyler söylemiş. Kendisini aradım. Gencecik bir arkadaş var orada. Biraz heyecanlı. Başarılı ve gayretli takip de ediyorum. Orada basın toplantısı yaparken öyle bir şey söylemiş. Ne olduğunu sordum. ‘Espri yapmıştım’ dedi. Kamuda herkese açık yapılan hatanın iki kişilik özrü olmayacağını söyledim. Açıkça niyetini yazmasını ve insanlardan özür dilemesi gerektiğini söyledim. O da yakışanı yaptı. Arkadaşımızın bir hatası oldu. Telafi etti, helallik istedi. Nevşehir bizim en yakın ilimiz. Oradaki arkadaşları da seviyoruz. Belediye başkanımızın da anketlerini yaptırıyorum çok başarılı. Biraz espri katarak söylediği bir şey ama yanlış anlamaya müsaitti. O da geçti kapattık o defteri. Bir gün Rasim’i Erciyes’e çağırıp, çay kahve ikram edeceğim. Erciyes’in Kayseri’ye ait olduğunu da tekrarlatacağız” ifadelerini kullandı.

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