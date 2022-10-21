AK Parti’li Kaya: Artık yaşlı bir toplumumuz var

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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)(DHA)- TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya, “Birleşmiş Milletler yüzde 10’luk nüfus eğer 65 yaş üzerine çıktıysa yaşlı toplum olarak görüyor. Türkiye’de bu skalaya girmiş durumda. Artık yaşlı bir toplumumuz var Türkiye’de” dedi.

TBMM’de yaşlıların, hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları ve yaşamaları muhtemelen sorunlar ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, İzmit’e geldi. Burada çeşitli inceleme ve gezilerde bulunan 19 kişiden oluşan komisyonun başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve belediye yöneticilerine, komisyonun çalışmaları ve hedefleri konusunda sunum yaptı.

Artık rapor yazmaya başlayacaklarını söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

“Türkiye için hem dünyadaki örneklerimizi hem de Türkiye’de ki iyi örneklerimizi hukuki alt yapısını güçlendirerek iyi bir rapor olmasıdır. Türkiye’de Kocaeli rakamlarına baktığımız da az evvel gördük 65 yaş üstü yüzde 8’lik bir nüfus barındırıyoruz. Bu iyi bir rakam ama Türkiye böyle değil. Birleşmiş Milletler Yüzde 10’luk nüfus eğer 65 yaş üzerine çıktıysa yaşlı toplum olarak görüyor. Türkiye’de bu skalaya girmiş durumda. Artık yaşlı bir toplumumuz var Türkiye’de. Kocaeli’de de yavaş yavaş sirenler çalışıyor, sarı ikazları veriyor. Bunun önüne geçmemiz mümkün değil, çok iyi bir şey bu aynı zamanda. Demek ki sağlıklı yaşlanan ömrü uzayan bir nüfusumuz var. Burada hükümetimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmalarını takdirle ifade etmemiz lazım. Aynı zamanda da Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk meselesini de ideolojik siyasi hiçbir değerlendirmeye tutulmadan bu ülkenin geleceği için de ne kadar kıymetli olduğunun da altını çizmekte fayda var.”

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