AK Parti’li Karaaslan: Bu tarihi zaman diliminde sorumluluğumuz çok büyük

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “Bu tarihi zaman diliminde sorumluluğumuz çok büyük. Görevimiz, önce rabbimizin rızasını kazanmak, sonra vatanın her bir metrekare toprağına ve vatanı bize emanet eden şehitlerimize karşı borcumuzu ödemek ve bizden sonrakilere teslim etmektir” dedi.

AK Parti Nevşehir 7’nci Olağan İl Kongresi Damat İbrahim Paşa Spor salonunda yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile bağlandığı kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, belediye başkanları ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Karaaslan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yönelik sosyal medyadaki saldırılara tepki göstererek, “Bu ülkenin kadınları bunlardan çok çekti. Bu ülkenin kadınları daha çok yakın bir geçmişe kadar en temel haklarından mahrum edildi. Bunlar tarafından okumaları istenmedi, iş hayatına ve siyasete atılmaları istenmedi. Yüzyıllar öncesinde yaşanmadı. Yakın bir geçmişte yaşandı. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geleceğine inşallah sahip çıkacak kadınlar ve gençlerle yol yürürken her zorluğu aşacağımız gibi, onlara asla fırsat bırakmayacağız” dedi.

‘AK PARTİ BUGÜN ÇOK DAHA GÜÇLÜDÜR’

Sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydeden Karaaslan, “Bu tarihi zaman diliminde sorumluluğumuz çok büyük. Allah rızası için yola çıkanlar, karşıdan teşekkür beklemezler. Görevimiz, önce rabbimizin rızasını kazanmak, sonra vatanın her bir metrekare toprağına ve vatanı bize emanet eden şehitlerimize karşı borcumuzu ödemek ve bizden sonrakilere teslim etmektir. Bizi yolumuzdan alıkoymak isteyenler olabilir ama bilmeliler ki AK Parti bugün çok daha güçlüdür” diye konuştu.

