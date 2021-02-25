AK Parti’li Çelik: Tüm darbe girişimlerine karşıyız

ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tüm darbe girişimlerine karşı olduklarını, Ermenistan’daki darbe girişiminin bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğuracağını açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Ermenistan’daki darbe girişimine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, “Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan’daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur” dedi.

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