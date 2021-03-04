AK Parti Sözcüsü Çelik’ten helikopter kazası şehitleri için başsağlığı mesajı

ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bitlis’te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit olması, 4 askerin de yaralanması nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bitlis’te askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığını belirterek, “Milletimizin ve kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz” dedi.

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