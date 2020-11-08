AK Parti Sözcüsü Çelik: Şuşa zaferi hayırlı olsun, çok sevinçliyiz

Havaların soğumasıyla birlikte şiddetlenen sedef hastalığının sadece bir deri rahatsızlığı olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir “Dünyada ortalama 125 milyon insanın, ülkemizde ise 1 milyona yakın sedef hastası olduğu düşünülüyor. Sedef hastalarında obezite, diyabet, bağırsak hastalığı ve kalp damar hastalıkları görülme oranının arttığı görüldü. Uzun yıllar tedavi almayan hastalarda, derideki bu iltihabın, damarlarla diğer organlarda da bozukluklara yol açma durumu olduğu unutulmamalı” dedi.