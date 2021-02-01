AK Parti Sözcüsü Çelik: Kabe’yi savunan vatandaşları geçmişte iktidar gücüyle fişliyorlardı

Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)- AK Parti Adana 7’nci Olağan İl Kongresi, gerçekleştirildi. Kongrede konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kabe’yi savunan vatandaşları geçmişte iktidar gücüyle fişliyorlardı. Bundan bir adım geri atmadılar. Ellerine fırsat geçtiği gün eski yasakları getirmeye hazırlar. Bu kongreden bir kere daha ilan ediyoruz, size asla geçit vermeyeceğiz” dedi.

AK Parti Adana 7’nci Olağan İl Kongresi Serinevler Spor Salonu’nda yapıldı. Kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yoluyla katılırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlandığı kongrede delegelere seslendi. Pandemi dolayısıyla maske kuralına uyulan salonda büyük coşku yaşandı.

‘BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ’

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Geçenlerde karşımızdakilerden birisi, ‘Türkiye’de hangi işi yapmak istediniz de engellemeye çalıştık?’ dedi. Biz sizlerin istediği iyi doğrultuda hangi iyi şeyi yapmaya çalıştıysak karşımızda onları bulduk. Eğer Cumhur İttifakı olmasaydı Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 30 sene sonra topraklarını almak için mücadele ederken yanlarında olamazdık. Cumhurbaşkanımızın 3-4 ay boyunca bir gözü Türkiye’nin, diğer gözü Karabağ’da Azeri Türkü kardeşlerimizin mücadelesindeydi. ‘Türkiye Azerbaycan’a cihatçıları gönderiyor’ diye bizi başka milletlere şikayet ediyorlardı. Kabe’yi savunan vatandaşları geçmişte iktidar gücüyle fişliyorlardı. Bundan bir adım geri atmadılar. Ellerine fırsat geçtiği gün eski yasakları getirmeye hazırlar. Bu kongreden bir kere daha ilan ediyoruz, size asla geçit vermeyeceğiz. Adanalıların en büyük özelliği söz verdiği zaman ölümüne tutar. Bu salondan Adanalı sözü veriyoruz, baskılarınıza boyun eğmeyeceğiz, size geçit vermeyeceğiz” dedi.

‘CUMHURBAŞKANIMIZLA SONUNA KADAR YÜRÜYECEĞİZ’

Bazı eleştirilerde bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:

“Boğaziçi Üniversitesi’nde kabeyi savunan gençleri fişlediğiniz gibi, Türkiye’yi bir daha o günlere götüremeyeceksiniz. Geçen de çıktılar, ‘iktidara gelirsek başörtüsü takan kadınlarla mücadele edeceğiz’. Adanalı sözü veriyoruz, izin vermeyeceğiz. Geçen de cumhurbaşkanımıza ‘sözde’ diyorlar. Cumhurbaşkanımızla sonuna kadar yürüyeceğiz. Demokrasi istiyorsun, valilere, yargı mensuplarına militan diyorsun. Sizin içinizi biliyoruz. Türkiye’yi eski günlere götürüp demokrasiyi çalmak istiyorsunuz. Kesin bir dille söylüyorum. Bu memleketin başına kötülük getirmek isteyen varsa gelsin Adana’dan başlasın görelim. Hodri meydan. Bir an gevşersek, Cumhur İttifakı’nın gücünde azıcık gerileme görsünler, eski belaları memleketin başına açmak için asla geri adım atmazlar. Bugün Türkiye, Bosna savaşının olduğu zamanda olsaydı, Bosnalı kardeşlerimizin başına gelenleri engellerdik. Gönlü Türkiye Cumhuriyeti’nden yana olmayanlar coğrafyamız için iyilik düşünmeyenler, sadece Cumhurbaşkanımızı devirmeye çalışıyorlar.”

‘PANDEMİDE YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN ÖNEMİNİ GÖRDÜK’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da Türkiye’deki sağlık sisteminden söz ederek, şöyle konuştu:

“Bu pandemide yaptığımız yatırımların ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu kadar güçlü sağlık sistemimiz, bu kadar güçlü sosyal olanaklarımız olmasa hiç görmek istemediğimiz tablolar olurdu. O avuçlarını oluşturanlar Cumhurbaşkanımız Erdoğan sayesinde avuçlarını ovuşturmakla kaldı. Bir yandan pandemiyle mücadele ettik, diğer tarafta da sahada ve masada iddiasını sürdüren Türkiye oldu. Yatırımları devam eden bir Türkiye vardı. Bir yandan terörle mücadelemizi sürdürdük, diğer taraftan yatırımlarımızı sürdürmeye devam ettik. Bu birilerini rahatsız etti. Farklı gündemler oluşturmaya çalışanlar oldu. Bizim çok işimiz var. Milletimiz bize iş yapmak için bütün seçimlerde yetkiyi verdi. Türkiye’nin ayağı tökezlesin diye bekleyenlere inat yolumuza devam edeceğiz. Türkiye demek, AK Parti demek.”

‘851 YENİ FABRİKANIN KURULUŞUNA İMZA ATTIK’

Pandeminin oluşturduğu olumsuzlukları önlemek için arka arkaya ekonomi paketlerinin devreye sokulduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, “Gencin, yaşlının, kadın, erkek ve çocuğun bütün dertleri için tek adres AK Parti. Bizi yalanla, iftirayla yolumuzdan döndürmeye çalışanlara en büyük cevabımız çok çalışmak. ‘Bulamazsınız’ dediler, doğalgaz bulduk. 851 yeni fabrikanın kuruluşuna imza atmışız. İhracatımızı, büyümemizi devam ettirdik. Güçlü bir dönem oldu bizim için. Bunu çekemediler. 2020 yılında Ayasofya’yı açtık. 2021 yılının ilk sabahın da felaket olarak gören bir anlayışla mücadele ettik. Partilerindeki yalan iftira, taciz ve tecavüzlerin üstünü örtmek için Cumhurbaşkanımıza dil uzatan bir ana muhalefet ile karşı karşıya kaldık. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gelişmelerle mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

5 AYDA 65 BİN YENİ ÜYE

Kongrede konuşan mevcut başkan Mehmet Ay ise Adana’da bir demokrasi şöleni yaşandığını vurgulayarak, “Ben bu şehrin evladıyım. Bu şehre bir borcum var. Değerli büyüklerimizden aldığımız görevi daha ileriye götürebilmek için 15 aydır bütün ilçelerimizde, kapı kapı geziyoruz. 2020 yılını kasıp kavuran pandemiyle de uğraştık. Bizim için sağlık her şeyden önemli. Pandemide 15 ilçemizin kongre sürecini tamamladık. 15 ilçemizde yeni dava arkadaşları kazanmak için yola çıktık. 5 ayda 65 bin yeni üyeyi AK Parti’ye kazandırdık. Biz görevi devralırken Recep Tayyip Erdoğan’a söz vermiştik. Ben bu sözü sizlere güvenerek verdim. Ben inanıyorum ki Adana’da bir başarı hikayesi yazacağız. 2023’e giderken Adanamızı AK Parti’nin kalesi yapacağız” dedi.

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