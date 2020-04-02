AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İtalya ve İspanya’ya ülkemizin gönderdiği yardımların üzerinde ‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’ yazmasını bazı siyasiler eleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı makamının Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ettiğini bu siyasiler bilmiyor olamazlar” dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünya çapında tehdit oluşturan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken en önemli cevapların tedbirlere uymakla ve dayanışma yoluyla verildiğini bildirdi. Ülkelerin kendi içindeki dayanışması kadar dünya çapında bir dayanışmanın da çok önemli olduğunu kaydeden Çelik, “Bir kere daha görüldü ki, dünyanın herhangi bir yerinde çıkan salgından kimse sınırlarını kapatarak korunamaz. Zengin ülke, fakir ülke meselesi değil mesele, tüm dünya aynı cevabı verebilecek kapasitede olmalıdır. Bu da ancak dayanışma yoluyla olur. O nedenle ulusal tedbirleri almak kadar uluslararası dayanışmanın parçası olmak da önemlidir. Uluslararası dayanışmanın parçası olmadan bir ülkenin kendi vatandaşlarını koruma tedbirleri de eksik kalır. Çünkü salgın her yere ulaşıyor. Uluslararası dayanışmanın parçası olmak insanlığın mücadelesine destek olmak olduğu kadar kendi ulusal mücadelemizi de güçlendirir” dedi.