AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu, koronavirüse yakalandı

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, koronavirüs hastalığını hafif atlatan kişilerde duygusal ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Öncelikle ölüm korkusu, hastalık ya da hastalık anksiyetesi diyebiliriz. Uzun vadede 2-3 hafta süren bıkkınlık, sinirlilik hali bizim hastanede tecrübe olarak gördüğümüz duygusal olarak duygu durum değişiklikleri olabiliyor" dedi.