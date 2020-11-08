AK Parti Kocaeli İl Başkanı, eşinin testi pozitif çıkınca kongreye katılamadı

Çocuk ve gençleri bekleyen yeni tehlike arasında çakmak gazı bulunuyor. Ani ölümlere neden olan ve bütan isimli uçucu kimyasal bir gaz olan çakmak gazı için ailelere uyarılarda bulunan Psikiyatrist Burcu Kök Kendirlioğlu, madde bağımlılığının 9 yaşa kadar düştüğüne dikkat çekerek, “Bu bağımlılık daha çok ergenlikte görünüyor. Ailelere, topluma ve okul çevresine büyük görev düşüyor. Önemli olan çocuğa özgüvenini sağlamak ve hayır diyebilmesini öğretmek” dedi.