AK Parti İzmir İl Kongresi için gerim sayım başladı

İZMİR (DHA)- İZMİR’de, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 22 Şubat’ta gerçekleştirilecek İl Olağan Kongresi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kongre hazırlıklarının titizlikle sürdürüldüğünü belirten Sürekli, 2021 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Reform Yılı’ ilan edildiğini hatırlatarak, “Bizim için üretmenin, çalışmanın istisnası ve molası yok. Yeni yıl, yeni dönem heyecanı ile yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Halkapınar Kapalı Spor Salonu’nda 22 Şubat Pazartesi günü saat 12.00’da gerçekleştirilecek İl Olağan Kongresi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. 572 delege ile yapılacak kongreye, aday olarak giden İl Başkanı Kerem Ali Sürekli yaptığı açıklamada “İzmir, Cumhurbaşkanımız ve genel merkezimiz nezdinde özel bir şehir. Bu her zaman böyle oldu. Her zaman bir ayakları İzmir’deydi. Kongremize, Cumhurbaşkanımız katılacaklar. Ayrıca delegelerimizin katılımını da eksiksiz bekliyoruz. Birlik, beraberlik içinde görev dönemimiz boyunca yaptıklarımızı sunacak, yeni dönem hedeflerimizi belirleyeceğiz. Bizim hedefimiz ve duruşumuz belli. Büyük ve güçlü Türkiye, kalkınan, mutlu bir İzmir. Bu hedefle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘YOLUMUZDA KOLTUK SEVDASI YOKTUR’

AK Parti çatısı altında yönetici olarak hizmet etmek isteyen birbirinden değerli kişilerden başvurular aldıklarını söyleyen Sürek, “Bu gerçekten onur verici bir tablo. Yönetimde yer almak, taşın altına elini koymak isteyen, gece gündüz hizmete talip olan arkadaşlarımız var. Her biri birbirinden değerli, nitelikli ve heyecanlı. Yüzlerce başvurudan 50 asil, 25 yedek olmak üzere yönetim listesi oluşacak. Yönetimde olamayanlarla da birlikte yol yürüyeceğiz. Ancak hatırlatmak isterim ki bizim yolumuzda kişisel menfaat, koltuk sevdası yoktur. Her birimizin düsturu davamıza ve milletimize hizmetkarlıktır. İçeride yahut dışarıda, hangi sıfatla olursa olsun, bu düsturla çalışmanın birbirinden farkı yoktur. İnşallah, kongremizi tek vücut olarak gerçekleştirecek, heyecanımızı tazeleyerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

