AK Parti İzmir İl Kadın Kolları’nda kongre heyecanı yaşandı

Eda Ebru NANECİ/İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi partililer ve vatandaşların katılımıyla Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, “Bugüne kadar gittiğimiz illerde kongrelerimizin her birinde ayrı bir heyecan vardı, bugün İzmir’de, İzmirli AK kadınlar ayrı bir heyecanlı. İzmir artık AK Belediyecilik ile buluşacak” dedi.

AK Parti, İzmir İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi bugün partililer ve vatandaşların katılımıyla Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Mevcut AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ’ın tek listeyle girdiği kongreye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferansla katıldı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar, Alpay Özalan, Necip Nasır ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Partili belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, AK Parti il yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra teşkilat mensupları katıldı. Partililerin coşkusuyla başlayan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

‘HAKKINIZI BİZE HELAL EDİN’

AK Parti için seçimlerde çok önemli bir rol üstlenen kadınlara teşekkürlerini ileten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Gurur verici, tarihe geçecek bir kongre yapıyoruz. İzmir’de iktidar olan CHP ana kademe kongreleri gerçekleşiyor. Kadın kolları kongresini, İzmir’de pandemiye rağmen yaptığımızı gösteriyoruz. Kongreler, bir helalleşmedir. 18 yılın helalleşmesini yapalım. Her zaman arkamızda duran AK kadınlar Allah hepinizden razı olsun. 15 seçim geçirdik. AK Parti’yi birinci parti yapan, Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçen, İzmir’in ilçelerinde, evlerinde, ailelerinde hane hane anlatan AK kadınlar, Allah sizden razı olsun. Bu kongre; bir helalleşmedir, hakkınızı bize helal edin. 18 yıldır iktidarda olmanın yorgunluğunu hissedenler olabilir, onlar da koptu gitti. Çınar ağacından yapraklar dökülse de hiçbir tesiri olmaz. Biz önümüze bakıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların fazlasını yapmaya hazır mıyız?” diye konuştu.

‘AK KADINLAR, KİRLİ SİYASET YAPANLARA DERS VERİR’

Kongre açılışında konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, İzmir’de çok büyük bir coşku olduğunu vurguladı. Çam, “Bugüne kadar gittiğimiz illerde kongrelerimizin her birinde ayrı bir heyecan var; bugün İzmir’de, İzmirli Ak kadınlar ayrı bir heyecanlı. Allah hepinizden razı olsun. İktidar yürüyüşümüzde, sizlerin emeği, gözyaşı, duası çok fazla. Kapı kapı dolaşarak fedakarca yaptığınız çalışmalar az değil. Yeri geldi analarımız, ninelerimizin yüzünde kelime kelime tebessüm oldunuz, yetim çocuklarının omzunda bir el oldunuz, üye yapmak için yüzünüze kapanan kapıları tekrar çaldınız. Emekleriniz çok büyük. Kongremiz 15 gün sonraki kongrelerimizin habercisi. İzmir’imizde bu coşkuyu, hepimiz görüyoruz. 2024 Belediye Başkanlığı seçimlerinde İzmir artık AK Belediyecilik ile buluşacak. AK kadınlar kapı kapı dolaşıp, kirli siyaset yapanlara gereken dersi verir, gönüllere girer, inandığı yolda davası için yürür. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. AK Parti kadın kolları bir bütün çalışıyor” dedi.

‘AK PARTİ İZMİR’DE 2023 SEÇİMLERİNİ KAZANACAK’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, “Sizlerle çok güzel işler başardık. İzmir’de ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları olarak çok uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik. Kadın kolları teşkilatımız üye ziyaretlerinde, ramazan programında, depremde, selde kısaca her yerdeydi. Hep beraber çalışacağız çünkü bizim hedefimiz büyük. Önümüzde 2023 ve 2024 var. 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘AK Partili Cumhur İttifakı’ İzmir’de birinci olacak. 2024 yılında yapılacak seçimlerde büyükşehiri, Cumhur İttifakı, AK Parti kazanacak” diye konuştu.

‘İZMİR AK HİZMETLE TANIŞACAK’

Son yerel seçimde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Nihat Zeybekci de “Hiçbir işi yarım bırakmadık. Önce inandığımız o yolu, mutlaka tamamlayacağız. O zeybek, Konak Meydanı’nda mutlaka oynanacak. İnandığımızı gören İzmir, AK hizmetle mutlaka tanışacak. Cenab-ı Allah bir akıl vermiş, o akılla İzmir’in çözülemeyecek bir problemi yoktur. Göreve geleli 2 yıl oldu. İzmir’in bir tek problemini çözmediler, çözmeyecekler. Böyle bir dertleri yok ve olmayacak. Bizler, bugün İzmir’i AK hizmetlerle tanıştıramadıysak sorumluluğu İzmirli kardeşlerimize yıkmayacağız. Kendimize de bakacağız ve bıkmadan usanmadan ‘bir sevda’ anlatır gibi anlatacağız. Biz gönüller yapmaya geldik, gönüllere gireceğiz. Bunu sizlerle yapacağız” açıklamasında bulundu.

‘GERÇEK KAHRAMANLAR AK KADINLARDIR’

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, “Vatanı için evlatlar doğuran, yeri geldiğinde şehrini koruyan kadınlara selam olsun. Girişimleriyle ekonomiye destek olan üretici kadınlara, elleri nasırlı kadınlara, evlatlarına kavuşmak için teröre meydan okuyan Diyarbakır ve Şırnak annelerine selam olsun. Her sabah çocuğunun geleceği için sokaklara düşen, partide görevini yaparken evladının büyüdüğünü görmeyen; ama ülkesi için en önde koşan AK kadınlara selam olsun. Başarı hikayemizin gerçek kahramanları AK kadınlardır. AK Parti iktidarı döneminde, kadınların hayatına dokunan ve öncelik tanıyan birçok reforma imza atıldı. Bunları hep birlikte, sizlerle başardık. Şimdi İzmir de kapı kapı dolaşarak bunları anlatma zamanı” diye konuştu.

