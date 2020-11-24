AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli:  Yaşananlar İzmir halkının hakkını gasptır

İZMİR (DHA)- İZMİR’de zimmet’ ve ‘irtikap’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanması üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir seçmeninin hakkının gasp edildiğini söyledi.

Menemen Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda aralarında CHP’den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile İYİ Partili meclis üyelerinin de bulunduğu 11 kişi tutuklandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP’yi eleştirdi. Sürekli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“CHP, İzmir’i ‘nasıl olsa bizimdir’ mantığı ile gördükçe hata üstüne hata yapıyor. FETÖ bağlantısı belgelenen Urla’dan sonra Menemen’de aday yaptığı belediye başkanı Aksoy’un zimmet, irtikap, rüşvet gibi çok ağır suçlamalarla yargı önüne çıkması da bunu gösteriyor. Son dakika hamlesiyle belediye başkanlarını partiden ihraç etmek istemeleri; yaptıkları tercih hatasından muafiyet sağlamaz. Yaşananlar her şeyden önce İzmir halkının ve seçmeninin hakkını gasptır. Görünen o ki; CHP İzmir’i ‘elde var bir’ olarak gördükçe bu vahim tablolar yaşanmaya devam edecek; yerel hizmet noktasında zaten 3’üncü ligde olan İzmir’i amatör kümeye düşüren; daha da ötesi halka rağmen iş yapan bu zihniyete 2024’te İzmirliler hak ettiği yanıtı verecektir”

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