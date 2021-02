AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi gerçekleşti

Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, DHA

AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle bağlanarak partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Hakkari, İstanbul Manisa, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongrelerine AK Parti Genel Merkezi’nden video konferans yöntemiyle bağlanarak partililere hitap etti. İstanbul’da gerçekleşen kongreye katılan Fatma Betül Sayan Kaya burada yaptığı konuşmasında, “Ne zaman ki genç kız oldum, üniversite yıllarına geldim ve bu ülkede başörtülü kadınlara 2. sınıf muamelesi yapıldı; o zaman annemin niçin mücadele verdiğini, ülkesi ve davası uğruna niçin hizmet ettiğini o günlerde anladım. Annemin neden çalıştığını, davası adına neden hizmet ettiğini şimdi anladım.” diye konuştu. Konuşmasında Emine Erdoğan’a da teşekkür eden Kaya, “Kadın kollarının kurucusu da kendisidir” dedi.

Kaya, “Bize üniversite kapılarından dışarı atarak adeta bu ülkenin üvey evladı muamelesi yapanlara en büyük dersi de Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun liderliğindeki AK Parti kadrosu bu ülkenin bütün vatandaşlarının eşit olduğunu göstererek ve hiçbir şekilde kılık, kıyafet, inanç konusunda hiçbir ayrım yapılmayacağını da göstererek inanç ve kıyafet özgürlüğünü de tam anlamıyla bizlere armağan ederek eşit bireyler olarak yaşama hakkını, AK Parti iktidarında, her türlü konumda, seçme ve seçilme hakkını elde ederek yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu mücadelede kadınlar olarak bu bilinçte çalışmaya devam ediyoruz. Ana muhalefet ne kadar takiye yaparsa yapsın onların gerçek yüzünün ne olduğunu da eski bakanlar, milletvekilleri ‘ben başörtülü hakimin adaletine güvenmem diyerek’ kendilerinin zihin dünyalarının ne olduğunu da sık sık ortaya koyuyorlar” diye konuştu.

Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul böyle zulüm görmedi. 1 haftadır kar var. Aracım havalimanına giderken ters döndü. Hiçbir tuzlama çalışması yapmamışlar. Musluk, çeşme açılışı yapmaktan başka faaliyet yaptıklarını da görmedik. Bizim başlattığımız faaliyetlerin açılışlarını yapmaktan, musluk, çeşme açılışlarını yapmaktan başka bir iş yaptıklarını görmedik. ‘Sözde Cumhurbaşkanı’ diyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlere 2023’te çok güçlü bir destekle destan yazmaya var mıyız?”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise, “Biz de kadınların eli sadece siyasete değmiyor, yüreği, azmi kararlılığı feraseti değiyor. Böyle olunca da AK kadınlar destanlar yazmaya devam ediyor. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın partimizin kurulduğu günden bugüne kadarki süreçte, partimiz hangi başarılara imza attıysa bu başarıların her birinin altında kadın kolları vardır. Seçim çalışmalarında sağımıza solumuza baktığımızda yağmurda, karda, kışta beraber yürüdüğümüz tüm yollarda kadın kardeşlerimiz yanımızdaydı. Kadın kollarımız teşkilatımızın her tarafında çok kıymetli olmuştur. Ana kademede bile yüzde 30 diliminde her bir kardeşimizle çalışmaya gayret ettik. Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikametten hiç sapmadık. İstanbul’da 39 ilçe kongresi gerçekleştirdik. 400’ü aşkın kadın kardeşmişiz ana kademede yönetim kurulu üyesi oldu” dedi.

Kadın Kollarına üye partililere seslenen Şenocak, “Siz Nene Hatunlar’ın, Şule Yüksel Şenler’in, Aybüke Öğretmen’in ruhunu taşıyorsunuz. AK Parti kadınlarının ruhu bu şekilde bir ruhtur. Bir de CHP’li kadınların ya da onların desteklediği kadıların ruhuna bakalım. İstanbul’da CHP’li il başkanı bir kadın. Onun taşıdığı ruh devletine ‘katil’ diyen, devletine, polisine ‘katil’ diyen ve terör örgütleriyle sabah akşam içli dışlı olan bir kadından bahsediyoruz. Bir kere bile ‘katil PKK’ diyebilen bir kadın değil, katil PKK’yı lanetleyen bir kadın olamayan CHP İl Başkanı’ndan bahsediyoruz. Bir AK Parti kadın kollarının ruhuna bakın, bir de CHP ve yandaşlarının ruhuna bakın. Bizim kadınlarımızın ruhu gerçek vatansever ruhudur” diye konuştu.

Kongreye, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’ün yanı sıra MKYK üyeleri ve partililer katıldı.

