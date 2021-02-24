Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından oy verme işlemi başladı. 19 sandıkta kullanılan 498 delegenin oyunun tamamını alana Osman Nuri Kabaktepe AK Parti İstanbul İl Başkanı oldu.
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu
Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından oy verme işlemi başladı. 19 sandıkta kullanılan 498 delegenin oyunun tamamını alana Osman Nuri Kabaktepe AK Parti İstanbul İl Başkanı oldu.