AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Sandığın güvende tutulması manipüle edilmemesi lazım

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Melihcan ÇALIŞKAN – Boğaçhan ÖZER / İSTANBUL (DHA) – AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda seçim hazırlıkları kapsamında ‘İrade Sende Sandık Güvende’ programının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Vatandaşımız hangi partiye oy atarsa atsın, o sandığa yansıyan iradeyle sandığın güvende tutulması, manipüle edilmemesi lazım” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda, 2023 seçim süreci hazırlıkları kapsamında, AK Parti sandık görevlileriyle bir araya geleceği ‘İrade Sende Sandık Güvende’ programının tanıtımı gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, açılış konuşmasıyla programı tanıttı, basın mensuplarıyla soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

’32 BİN SANDIĞIN TAMAMINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE BULUŞMALARIMIZA BAŞLIYORUZ’

“İrade Sende Sandık Güvende” markasıyla gerçekleşecek çalışmalarımıza, bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, bakan yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve ilçe teşkilatlarımızın tam kadro katılacak. İlk etapta 39 ilçede 14 Ocak Cumartesi 180 buluşmayla icra edeceğimiz “İrade Sende Sandık Güvende” programımız, 32 bin sandık buluşması tamamlanana kadar sürecek. İstanbul’da oy kullanılacak yaklaşık 32 bin sandığın tamamını kapsayacak şekilde, sandık buluşmalarımıza başlıyoruz” dedi.

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‘EDİNDİĞİM İZLENİM MAYIS AYI’

Seçim tarihiyle ilgili soruyu yanıtlayan Kabaktepe, “Benim de edindiğim izlenim mayıs ayıdır. Daha önce Cumhurbaşkanımızın, genel başkan yardımcımızın ve parti sözcümüzün de bu konuda açıklaması oldu, mayıs ayında olacak gibi. Tabi, ‘7-14-21 Mayıs’ tarihleri var ama hangisi olur, bilmiyoruz. Haziran ayında malumunuz okullar, üniversite sınavları dolayısıyla sıkışıklık olabiliyor” dedi.

‘SANDIĞIN GÜVENLİĞİNİ VURGULAMAMIZ GEREKİR’

Sandık güvenliği ile ilgili de konuşan Kabaktepe, “Biz sloganımızda da sandığı özellikle kullanıyoruz, oy güvende demiyoruz, sandık güvende diyoruz. Oy partinizin oyudur, sandık Türkiye’nin demokrasisine vurgu yapar. Dolayısıyla bizim tüm siyasi partiler olarak sandığın güvenliğini vurgulamamız gerekir. Sandıkta milletimiz iradesi hangi partiye yansıdıysa, bizlerin görevi yansıdığı şekliyle güvende tutmak ve mazbatalara geçirmektir. Vatandaşımız hangi partiye oy atarsa atsın, o sandığa yansıyan iradeyle sandığın güvende tutulması, manipüle edilmemesi lazım. Tüm siyasi partilerimize de bundan önce de açıklama yaptık, ‘Sandıkla ilgili manipülatif şeyler olacakmış gibi bugünden hareket ederek, bugün yapacağınız manipülasyonlara, başkası yapacak zeminini hazırlamayın. Vatandaş hangi partiye oy verirse o şekilde sahip çıkacağınızı deklare edin’ dedik” şeklinde konuştu.

Soru-cevap etkinliğinin ardından toplantı sona erdi. (DHA)

(FOTOĞRAF)