AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe gençlerle Ayasofya Cami’nde sabah namazı kıldı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partili gençlerle Ayasofya Camii’nde sabah namazı kıldı. Namaz sonrası çorba ikram eden Kabaktepe, gençlerle Yeşilay Haftası kapsamında Yeşilay binasına yürüdü. Kabaktepe, “Gençlerimiz akıllarını esir eden her türlü bağımlılıktan uzak duracaklar.” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından gençlere çağrıda bulunarak sabah namazını Ayasofya Cami’nde kılmaya çağırdı. Çağrı üzerine çok sayıda partili genç Ayasofya’ya geldi. Sabah namazını gençlerle kılan Kabaktepe’ye bazı milletvekilleri, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, parti yetkilileri de eşlik etti. Sabah namazı sonrası İl Başkanı Kabaktepe, gençlere çorba ikramında bulundu. Daha sonra İl başkanı ve beraberindekiler Yeşilay Haftası kapsamında Sarayburnu’nda bulunan Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezine yürüdü. Kabaktepe burada kısa bir konuşma yaptı. Gençlerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

“GENÇLERİMİZ AKILLARINI ESİR EDEN HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKTAN UZAK DURACAKLAR”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe , “Gençlerimizin aklını, gençlerimizin bedenini, gençlerimizin gönlünü, gençlerimizin zihnini bağımlı hale getirip onların kendilerini gerçekleştirmelerine, özgür olarak, hür olarak yaşamalarına engel olacak her türlü bağımlılığın AK Parti gençliği karşısında olacak. Bunun altını kalın çizgilerle çizdiğimizi belirtmek için gençlerimizle buradayız. Gençlerimiz akıllarını esir eden her türlü bağımlılıktan uzak duracaklar. Bunun öncüsü olacaklar. Gönüllerini, zihinlerini hapseden her türlü bağımlılıktan uzak duracaklar. Madde bağımlılıklarından da uzak duracaklar. Bunun gayretini gösterecekler. Yeşilay Haftası vesilesiyle bu alanda yaptığı çalışmaların hem katılımcısı, hem destekçisi olarak AK Parti Gençlik Kolları göreve hazır. Sadece bir maddenin esir olmak değil dijital bağımlılıktan çağın ürettiği farklı bağımlılık türlerini de AK Parti gençlik kollarımız kendisine konu edecek. Bu bağımlılıkların hepsinden kurtulmak için elinden gelen gayreti gösterecek. Bunun için çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek vermenin yolunu arayacağız” dedi.

“GENÇLİK KOLLARIMIZ DEVAM EDEN YÜRÜYÜŞÜNÜ BUGÜN TEKRAR TAÇLANDIRDI”

Kabaktepe şöyle devam etti:

“İstanbul’u fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet Han bu gençlerin yaşında olan bir komutandı. İstiyoruz ki gençlerimizin içindeki kahramanı, içindeki cevheri ortaya çıkarsınlar. İnansınlar ki, onlar da her türlü bağımlılıktan kurtuldukları zaman dedeleri Fatih Sultan Mehmet Han gibi çağ açıp çağ kapatabilirler. Karanlık çağ kapatıp aydınlık çağı açabilirler. Bizim mesaimiz sabah fecirde başlayacak ve gün bitiminde gücümüzün son noktasına kadar, içinde bulunduğumuz şartların da verdiği imkanı kullanarak sonuna kadar devam edecek. Yürüyüş başladı. AK Parti İstanbul Gençlik Kollarımız devam eden yürüyüşünü bugün tekrar taçlandırdı. Artık 2023 tamam. 2024 tamam. Gençlerin bu yürüyüşüne 2053’ü de alacağız”

FOTOĞRAF